斗鱼发布2023第四季度财报：营收12.9亿元 月活达5170万

站长之家（ChinaZ.com）3月26日 消息:斗鱼公布了其2023年第四季度及全年的财务报告。

财报显示，第四季度斗鱼总营收达到了12.96亿元，其中直播收入占据主要部分，为10.21亿元。而广告及其他收入也表现不俗，达到了2.75亿元，与去年同期相比，更是有高达226.5%的提升。同时，公司的毛利润为1.26亿元，毛利率维持在9.7%的水平。尽管经过调整后仍存在500万元的净亏损，但整体表现已经展现出了积极的趋势。

在移动端用户方面，斗鱼的表现也相当稳定。该季度平均MAU维持在5170万的水平，而季度付费用户数量也达到了370万。

回顾全年，斗鱼在2023年取得了总营收55.3亿元的佳绩。毛利润达到了6.84亿元，而调整后的净利润更是高达1.54亿元，成功实现了净利润层面的扭亏为盈。

斗鱼临时管理委员会在财报中透露，为了进一步优化运营和提升效率，斗鱼在2024年年初对公司组织架构进行了简化，将内容生态事业部重组为主播、赛事、厂商三大事业部。在这样的背景下，斗鱼积极承接来自游戏厂商的宣发需求，与腾讯、网易、米哈游等多家厂商建立了紧密的商业合作关系，为公司的未来发展奠定了坚实的基础。

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