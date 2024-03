今日AI：Sora超现实大片震惊好莱坞；IPadapter插件史诗级更新；苹果要推AI应用商店；DALL-E也推局部重绘功能

欢迎来到【今日AI】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南,每天我们为你呈现AI领域的热点内容,聚焦开发者,助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

📰🤖📢AI新鲜事

OpenAI联手视觉艺术家推大作 首批7个Sora超现实大片震惊好莱坞

Sora在英伟达 H100 上生成 1 分钟视频需要 12 分钟

【AiBase提要:】 🔍 据Factorial基金估计,Sora在NVIDIA H100 上 1 小时只能生成 5 分钟视频,也就是说 1 天最多生成 120 分钟视频。 🚀 如果要支持TikTok和YouTube创作者社区,那么大约需要 8 万 9 千个英伟达 H100GPU。 💡 总而言之就是利好英伟达,这些视频网站高峰需求时大概需要 72 万张H100GPU

Stability AI发布最新代码模型升级版本Stable Code Instruct3B

【AiBase提要:】 🚀 SD3模型的新版本Stable Code Instruct3B发布。 🔍3B规模性能领先,尤其在软件工程任务中。 💡 需要成为Stability AI会员才能商业使用。 模型测试地址:https://huggingface.co/spaces/stabilityai/stable-code-instruct-3b 详细信息及论文:https://top.aibase.com/tool/stable-code-instruct-3b

苹果或推出AI应用商店 预计在6月的WWDC上发布

【AiBase提要:】 ⭐ 苹果计划在WWDC上展示融入AI元素的新系统和软件 ⭐ 预计推出全新AI应用商店,包含大量供应商的AI应用 ⭐ 可能详细介绍如何购买AI应用及升级版的AI助理和Siri

谷歌AI搜索出现问题,竟推广欺诈网站和恶意软件

【AiBase提要:】 🔍 谷歌AI搜索功能推广恶意软件和垃圾网站。 🔍 用户报告遇到AI生成响应指向恶意网站。 🔍 虽谷歌解决问题,事件突显处理恶意软件挣扎。

腾讯机器人研究登顶刊 能像真人一样丝滑操作

【AiBase提要:】 ⭐️ 拥有丝滑操作和高抗干扰能力 ⭐️ 解决了双臂系统视觉感知和协同问题 ⭐️ 提升了机器人与人类协同工作的可能性 论文地址:https://ieeexplore.ieee.org/document/10449470

🤖📱💼AI应用

ComfyUI的IPadapter插件重大更新 运行速度提升但旧版工作流失效

DALL-E将推图片编辑功能 生成图像可局部重绘

Champ:基于3D的人物图片转视频动画

【AiBase提要:】 ⭐️ Champ利用3D技术将静态人物图片转化为动态视频 ⭐️ Champ通过SMPL模型和运动融合模块实现高质量动画生成 ⭐️ Champ具有在不同场景下生成逼真人类动画的泛化能力 项目地址:https://top.aibase.com/tool/champ

T-Rex2:文字来描述、框选就能识别图片中的目标物体

Jan:全平台的本地LLM聊天软件

————

今日Midjourney提示词:切开的青柠檬产品摄影图

图源备注:图片由AI生成,图片授权服务商Midjourney

Commercial photography, intense burst of transparent water droplets, close-up of 1 sliced green lemons, ice cubes, white lighting, studio lighting with soft background, high-resolution photography --ar 3:2 --style raw --s 750 --v 6.0

