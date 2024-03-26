今日AI：Sora超现实大片震惊好莱坞；IPadapter插件史诗级更新；苹果要推AI应用商店；DALL-E也推局部重绘功能

Ramban AI是一款集成了先进的人工智能能力的全能平台，可用于内容创作、多媒体制作和智能协作。它提供了AI文章生成器、智能编辑器、AI重写工具和抄袭检测器等AI驱动的内容创作工具，让您能够轻松高效地创建高质量、吸引人的内容。AI视频制作、AI图像生成和AI语音合成等功能可提升您的多媒体制作能力。此外，AI聊天、AI视觉、AI文件聊天和AI网页聊天等工具可实现实时团队协作和高效沟通。Ramban AI还提供AI代码助手和品牌声音功能，以简化编码过程并在所有渠道保持一致的品牌声音。用户友好的界面和易用性使所有技术背景的人都能轻松利用AI的力量。解锁无限可能，实现卓越创造力，与Ramban AI一起保持领先。