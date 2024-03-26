今日AI：Sora超现实大片震惊好莱坞；IPadapter插件史诗级更新；苹果要推AI应用商店；DALL-E也推局部重绘功能

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📰🤖📢AI新鲜事
OpenAI联手视觉艺术家推大作 首批7个Sora超现实大片震惊好莱坞
【AiBase提要:】
1️⃣ 人人变导演!Sora颠覆传统创意，创造完全超现实内容;
2️⃣ 影片展示气球人的不同视角，传递正能量;
3️⃣ 金色唱片、异种动物、美人鱼等作品展示Sora创意无限，艺术家们与Sora合作开启创作新时代。
视频合集点此查看:https://qqi2gjmnk4.feishu.cn/wiki/TaaKwTWiRiHnNQk0e0YcJIGynDd?fromScene=spaceOverview
Sora在英伟达 H100 上生成 1 分钟视频需要 12 分钟
【AiBase提要：】
🔍 据Factorial基金估计，Sora在NVIDIA H100 上 1 小时只能生成 5 分钟视频，也就是说 1 天最多生成 120 分钟视频。
🚀 如果要支持TikTok和YouTube创作者社区，那么大约需要 8 万 9 千个英伟达 H100GPU。
💡 总而言之就是利好英伟达，这些视频网站高峰需求时大概需要 72 万张H100GPU
Stability AI发布最新代码模型升级版本Stable Code Instruct3B
【AiBase提要:】
🚀 SD3模型的新版本Stable Code Instruct3B发布。
🔍3B规模性能领先，尤其在软件工程任务中。
💡 需要成为Stability AI会员才能商业使用。
模型测试地址:https://huggingface.co/spaces/stabilityai/stable-code-instruct-3b
详细信息及论文:https://top.aibase.com/tool/stable-code-instruct-3b
苹果或推出AI应用商店 预计在6月的WWDC上发布
【AiBase提要:】
⭐ 苹果计划在WWDC上展示融入AI元素的新系统和软件
⭐ 预计推出全新AI应用商店，包含大量供应商的AI应用
⭐ 可能详细介绍如何购买AI应用及升级版的AI助理和Siri
谷歌AI搜索出现问题，竟推广欺诈网站和恶意软件
【AiBase提要:】
🔍 谷歌AI搜索功能推广恶意软件和垃圾网站。
🔍 用户报告遇到AI生成响应指向恶意网站。
🔍 虽谷歌解决问题，事件突显处理恶意软件挣扎。
腾讯机器人研究登顶刊 能像真人一样丝滑操作
【AiBase提要:】
⭐️ 拥有丝滑操作和高抗干扰能力
⭐️ 解决了双臂系统视觉感知和协同问题
⭐️ 提升了机器人与人类协同工作的可能性
论文地址:https://ieeexplore.ieee.org/document/10449470
🤖📱💼AI应用
ComfyUI的IPadapter插件重大更新 运行速度提升但旧版工作流失效
【AiBase提要:】
⭐️ 更新导致旧版IPadapter节点失效，需重新创建工作流。
⭐️ 新版运行速度提升，资源占用降低。
⭐️ 设置mask可让模型注意力集中在感兴趣区域，减弱其他部分影响。
项目地址:https://top.aibase.com/tool/comfyui-ipadapter-plus
原视频地址:https://www.youtube.com/watch?v=_JzDcgKgghY&t=6
DALL-E将推图片编辑功能 生成图像可局部重绘
【AiBase提要:】
⭐️ 用户可以通过画笔涂抹指定区域，然后对该区域进行重绘
⭐️ 功能将用户提供更多创作可能性，更灵活地编辑和调整图像
⭐️ 局部重绘功能不仅可帮助修正错误，还可添加新元素或改变风格
Champ:基于3D的人物图片转视频动画
【AiBase提要:】
⭐️ Champ利用3D技术将静态人物图片转化为动态视频
⭐️ Champ通过SMPL模型和运动融合模块实现高质量动画生成
⭐️ Champ具有在不同场景下生成逼真人类动画的泛化能力
T-Rex2:文字来描述、框选就能识别图片中的目标物体
【AiBase提要:】
🦖 革新性目标检测技术T-Rex2解决传统封闭集问题
🔍 整合图像、视觉、文本编码器，支持目标框选识别
📦 在多领域应用中表现优异，提供免费API接入
产品入口:https://top.aibase.com/tool/t-rex2
Jan:全平台的本地LLM聊天软件
【AiBase提要:】
⭐ 支持自动下载模型，提供详细设置选项
⭐ 允许用户通过API接入在线模型，实现一站式的模型管理
⭐ 支持在系统任何可以输入的地方调取模型能力
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今日Midjourney提示词：切开的青柠檬产品摄影图
图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney
Commercial photography， intense burst of transparent water droplets， close-up of 1 sliced green lemons， ice cubes， white lighting， studio lighting with soft background， high-resolution photography --ar 3:2 --style raw --s 750 --v 6.0
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