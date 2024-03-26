Canva 收购创意软件巨头 Affinity，扩大专业设计市场版图

站长之家(ChinaZ.com) 3月26日 消息:全球领先的视觉传播平台 Canva 今日宣布收购创意软件套件 Affinity。这一举动将大大增强 Canva 打造最全面视觉通信工具的愿景。

据悉，Affinity 是一款广受专业设计师好评的创意软件，涵盖照片编辑、插图、图形设计和页面布局等功能。Canva 联合创始人兼首席运营官 Cliff Obrecht 表示，随着视觉内容在各行各业的广泛应用，Affinity 强大的技术能力将有助于 Canva 进一步拓展企业市场。

"从销售和营销，到品牌和创意团队，创建有效且引人入胜的视觉内容的需求正在不断增加。Affinity 团队拥有令人难以置信的人才和技术能力，我们很高兴欢迎他们加入 Canva，让我们一起进入下一阶段。"Obrecht 说。

Affinity 首席执行官 Ashley Hewson 也对此次收购表示兴奋，他表示 Affinity 一直致力于为创意人员提供高效易用的专业软件，这与 Canva 的理念不谋而合。

此次收购是 Canva 在欧洲市场持续投资的一部分。过去几年，Canva 通过一系列收购在该地区积累了高素质人才和先进技术，为公司的产品战略注入新动力。

随着视觉传播在各行各业的重要性日益凸显，Canva 正加速向专业设计师市场进军。Affinity 的加入将为设计师在创作过程的各个阶段提供更强大的工具支持，助力 Canva 实现成为世界上最全面视觉通信平台的目标。

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