OpenAI的Sora在NVIDIA H100上生成1分钟视频约需12分钟

划重点: 📌 OpenAI的Sora每小时在NVIDIA H100上生成5分钟视频，相当于每天120分钟的视频。 📌 估计约需89，000个NVIDIA H100GPU支持TikTok和YouTube的创作者社区。 📌 考虑到实际利用率、高峰需求和繁忙的流量等因素，估计在高峰需求时需要约720，000个Nvidia H100GPU。

站长之家（ChinaZ.com）3月26日 消息:据Factorial基金估计，OpenAI的Sora每小时在NVIDIA H100上生成5分钟的视频，相当于每天能生成120分钟的视频。报告进一步指出，为支持TikTok和YouTube的创作者社区，大约需要89，000个NVIDIA H100GPU。合并来自TikTok和YouTube的AI生成视频产量，每天产生的视频总量为10.7百万分钟。

然而，考虑到实际利用率、高峰需求和繁忙的流量等因素，估计在高峰需求时需要约720，000个NVIDIA H100GPU，这显著高于基于简化假设的初步计算。创作者在上传视频之前可能会生成多个候选视频，导致每个上传视频平均有两个候选视频，这一因素也使GPU需求翻倍。

OpenAI的首席技术官Mira Murati在最近接受《华尔街日报》采访时表示，OpenAI将于今年晚些时候公开Sora。Sora在2月份推出时，用户非常欣赏其超逼真的视频，许多人将其称为视频领域的“ChatGPT时刻”。该模型能够根据文本提示生成逼真的场景，并将很快向公众开放使用。最初的推出将主要针对视觉艺术家和电影制作人。Murati还透露了将声音和编辑灵活性纳入到Sora生成的视频中的计划。

OpenAI正在向好莱坞推广Sora。据彭博社报道，ChatGPT的创造者将于下周在洛杉矶与好莱坞制片厂、媒体高管和人才代理商会面，以在娱乐行业建立伙伴关系，并鼓励电影制作人将其新的AI视频生成器整合到他们的工作中。

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