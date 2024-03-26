Stability AI发布代码模型升级版本Stable Code Instruct 3B

站长之家（ChinaZ.com）3月26日 消息:Stability AI 在昨晚发布了其最新的代码模型升级版本——Stable Code Instruct3B。这一开源项目是继之前工作的延续，暗示着SD3模型的开源发布应该能够顺利进行，尽管后续模型的发展情况还不太明朗。

这个模型以3B的规模提供了业界领先的性能表现，尤其在软件工程相关的任务上，它的表现甚至超过了规模更大的模型，比如CodeLlama7B Instruct和DeepSeek-Coder Instruct1.3B。此外，它的性能与StarChat15B相当。

模型测试地址:https://huggingface.co/spaces/stabilityai/stable-code-instruct-3b

详细信息及论文:https://top.aibase.com/tool/stable-code-instruct-3b

Stable Code Instruct3B的引入标志着Stability AI在大型语言模型（LLM）领域的一次重要调整。通过自然语言提示，这个模型能够处理各种任务，包括代码生成、数学问题解答以及其他与软件工程相关的任务。

然而，值得注意的是，虽然这个模型是开源的，但是商业使用则需要拥有Stability AI的会员资格。这意味着，对于希望在商业项目中使用该模型的用户，他们需要成为Stability AI的会员。

总的来说，Stability AI的这次更新为代码生成和其他软件工程相关任务提供了一个强大的工具，同时，也为其商业模式开辟了新的可能。

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