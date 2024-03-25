​亚马逊推出新的生成式 AI 功能，帮助卖家创建产品描述

划重点: - 🤖 亚马逊引入生成式 AI 功能，让卖家通过提供网站链接，轻松创建高质量的产品详情页。 - 💼 AI 技术帮助卖家减少制作产品页面的工作量，提高页面质量，增加产品曝光率。 - 🌐 新功能已开始推出，将在未来几周内提供给美国卖家使用。

站长之家(ChinaZ.com) 3月25日 消息:亚马逊通过引入生成式人工智能（AI）功能，继续创新，帮助卖家成功，使他们可以提供自己网站的链接，并利用新的生成式 AI 功能，轻松在亚马逊商店中创建高质量的产品详情页。AI 技术的发展正在彻底改变各种体验，亚马逊正不断推出新功能，从而显著提高顾客在商店内的购物体验，以及卖家在打造蓬勃发展业务方面的成功。其中一个关注点是帮助卖家更轻松地创建高质量的产品页面。

过去，创建产品页面需要卖家付出大量努力，以便在众多属性中开发和输入准确且全面的产品细节，以建立引人入胜的产品描述，吸引到正确的顾客。现在，亚马逊正在让卖家更容易实现这一目标，他们可以将其他网站上现有的产品页面转换为适合亚马逊商店的丰富产品列表，而且需要付出的努力大大减少。

去年秋季，亚马逊开始了一项旨在大幅减少卖家工作量的旅程，同时帮助他们创建更高质量产品页面。亚马逊方面表示，最初卖家只需向我们提供几个描述其产品的单词，我们就会利用生成式 AI 创建引人入胜的产品标题、描述和其他产品细节。随后，卖家只需上传产品的图片，即可利用生成式 AI 自动生成产品标题、描述，甚至更多产品属性。这些功能还可以提供建议的属性，如颜色和关键字，以帮助有效地将产品编入顾客搜索体验。尽管现在仍处于初级阶段，但已有超过10万名亚马逊卖家使用了我们的一个或多个生成式 AI 列表工具。我们始终鼓励卖家在将生成的产品详情提交到商店之前对其进行审核，目前，绝大多数由 AI 生成的列表都已提交，卖家接受建议属性的情况接近80%，只需进行少量编辑。

亚马逊已经将 AI 生成的内容与非 AI 生成的内容进行了比较，发现在清晰度、准确性和细节方面均有所提高，这可以增加产品在亚马逊商店内搜索时的可发现性。卖家称这节省了他们的时间，这样他们可以将更多注意力集中在开发优质产品上，这对于小型企业和顾客尤其有价值。

生成式 AI 有能力简化卖家创建出色产品列表所需的工作量，我们将继续在这些能力上进行创新。随着我自动生成的属性范围的扩大和生成内容质量的进一步提高，不断减少卖家创建引人入胜产品详情页所需的工作量，以与顾客产生共鸣。

然而，一些卖家表示，他们的产品已经在自己的直销消费者（DTC）网站上列出。因此，除了使用少量文本或图片生成列表外，现在推出了一项新功能，允许卖家只需提供亚马逊一个网址，即可由我们的生成式 AI 功能自动解析，无缝地为亚马逊商店创建高质量、引人入胜的列表。这将进一步提升和简化创建产品列表的过程，为卖家节省更多时间和精力，同时开发出吸引顾客、促进销售的亚马逊商店列表。这项新功能现已开始推出，将在未来几周内提供给美国卖家使用。我们对这些新创新的构建和托管方式感到兴奋，它们利用了 AWS 中的一些强大基础模型，通过 Amazon Bedrock 使其易于访问，以最好地满足亚马逊的卖家和顾客的需求。

到目前为止，亚马逊已经部署的生成式 AI 工具不断学习和发展，我们对卖家采用情况和已看到的 AI 生成内容质量感到兴奋。在整个业务范围内，亚马逊正在积极开发强大的新 AI 工具和功能，对这些功能的未来能力和积极影响感到更加乐观。

随着更多卖家利用技术来增强他们自己的产品列表体验，亚马逊将为他们提供越来越相关的结果，减少卖家的工作量同时提高生成列表的效果。改进和简化列表创建是一个令人兴奋的例子，说明卖家合作伙伴已经从亚马逊的生成式 AI 投资中受益，这只是我们继续与小型企业合作，打造惊人购物和销售体验的又一方式。

（举报）