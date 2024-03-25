Champ：基于3D的人物图片转视频动画

站长之家（ChinaZ.com）3月25日 消息:在数字媒体和娱乐行业，如何将静态的人物图片转化为动态的视频一直是一个挑战。然而，一项名为Champ的新技术，让这个任务变得简单而高效。只需要一个原始视频和一张图片，Champ就能让图片中的人物动起来。

Champ的工作原理是，首先使用SMPL模型生成渲染深度图、法线贴图和语义贴图，这些图为潜在扩散模型提供了全面的3D形状信息。然后，结合基于骨架的动作指导，为模型提供详细的动作属性。

项目地址:https://top.aibase.com/tool/champ

此外，Champ还使用了一个多层运动融合模块。这个模块整合了自注意力机制，能够在空间层面上整合形状和动作的信息。通过这种方式，Champ能够在参考图像和源视频动作之间进行精确的形状匹配。

在标准数据集上的实验评估显示，Champ在生成高质量人类动画方面具有卓越的性能，能够准确地捕捉到动作和形状的变化。这意味着，无论是在电影制作、游戏开发还是虚拟现实等领域，Champ都能提供强大的支持。

更令人印象深刻的是，Champ在新的自然数据集上也展现出了优秀的泛化能力。这表明，无论在任何场景下，只要有合适的输入，Champ都能生成逼真的人类动画。

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