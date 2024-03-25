马斯克四年来第三次成世界首富 AI成为财富增长新引擎

今日，备受瞩目的《2024胡润全球富豪榜》正式发布，该榜单以2024年1月15日为财富计算截止日期，全面展现了全球富豪的财富格局。胡润百富董事长兼首席调研官胡润在发布会上表示，今年AI技术首次深度影响了全球富豪榜，超过一半的新增财富来源于此领域。

在云计算领域，Meta、亚马逊、谷歌母公司Alphabet、甲骨文、微软等企业的企业家财富实现了大幅增长。特别值得一提的是，英伟达的黄仁勋今年财富增长显著，成功跻身全球前30名富豪之列。

与此同时，半导体行业也涌现出了一批财富增长迅速的企业家。寒武纪的陈天石、联发科技的蔡明介以及来自北京的AI公司第四范式的戴文渊等人，均在这一波AI浪潮中实现了财富的快速增长。

值得注意的是，尽管OpenAI拥有接近1000亿美金的估值，但其创始人山姆奥特曼据传并没有股份，因此并未出现在此次富豪榜上。这一现象进一步凸显了AI领域财富分配的独特性。

在全球富豪榜中，埃隆马斯克以1.67万亿元的身价荣登世界首富宝座，较去年增加了5300亿元，这也是他四年来第三次成为世界首富。这一成就再次证明了科技创新在财富增长中的巨大作用。

在中国企业家群体中，钟睒睒以4500亿元的财富连续第四次成为中国首富，尽管其财富较去年缩水了9%，但在全球排名中仍稳居第21位。紧随其后的是拼多多的黄铮和腾讯的马化腾，他们同样在各自的领域里取得了不俗的业绩和财富增长。

综上所述，《2024胡润全球富豪榜》不仅展示了全球富豪的财富格局，更凸显了AI技术在财富增长中的重要作用。随着科技的不断发展，AI领域将继续成为财富增长的新引擎，引领全球富豪榜的新变化。

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