雷军称小米最恨品牌溢价：努力做到50万以内没对手

站长之家（ChinaZ.com）3月25日 消息:小米创始人雷军正在紧锣密鼓地为即将发布的小米SU7轿车做准备，他明确表示，小米坚决反对品牌溢价，致力于为消费者提供物超所值的优质产品。

“品牌溢价，这是小米最痛恨的一个词。”雷军在宣传中直言不讳，“普通消费者总是希望产品既好又便宜，谁愿意为溢价买单呢?除非你买的是奢侈品，买的是面子。”他强调，小米SU7将力求在性能、品质和价格之间找到最佳平衡点，让消费者真正感受到实惠。

谈及小米SU7的定位，雷军充满信心地表示:“我们的目标是打造50万以内最好看、最好开、最智能的轿车。在智能和生态方面，无论价格如何，小米SU7都将是市场上的佼佼者。”他相信，通过不断创新和提升产品竞争力，小米SU7将在市场上脱颖而出。

为了实现这一目标，雷军还提出了“上市即交付，交付即上量”的策略。他表示，小米将力争在新车上市后迅速实现交付，并通过高效的生产和销售渠道，实现首年10万辆的销售目标。他希望通过这样的策略，迅速占领市场份额，成为行业领军品牌。

展望未来，雷军更是雄心勃勃。他表示，小米将在未来15至20年内冲击全球前五汽车厂商的地位。这一目标的实现，不仅需要小米在产品质量、技术创新和市场营销等方面持续努力，更需要雷军及其团队保持敏锐的市场洞察力和坚定的战略定力。

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