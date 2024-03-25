颠覆任天堂？AI游戏引擎Buildbox 4 Alpha问世

要点: 首个AI游戏引擎Buildbox4Alpha问世，能通过简单文字指令生成游戏资产和动画。

黄仁勋预测未来5-10年游戏完全由AI生成，将颠覆传统游戏开发方式。

AI技术在游戏开发中的应用将使游戏创作变得更加高效和普及化。

站长之家（ChinaZ.com）3月25日 消息:近期GTC2024大会后，黄仁勋指出未来5-10年，游戏将彻底由AI生成，Buildbox4Alpha作为首个AI游戏引擎已经问世。这一引擎通过简单的文字提示，能够创造出游戏所需的各种资产和动画，而无需编写一行代码。

这种技术的发展标志着游戏开发的新时代的到来，传统的游戏开发方式将被彻底颠覆。黄仁勋预测，未来的游戏创作将更加高效，AI技术的普及化将使得更多人能够参与游戏开发，从而推动游戏行业的进一步发展。

Buildbox4Alpha的问世意味着游戏创作的门槛将进一步降低，游戏的内容可以通过简单的文字描述来实现，而不再需要复杂的编程技能。这将使得更多的人能够参与到游戏创作中来，从而丰富了游戏的多样性和创意性。此外，AI技术在游戏开发中的应用还将使得游戏的制作过程更加高效，节省了开发者大量的时间和精力。

然而，AI技术在游戏开发中的应用也引发了人们对传统游戏公司未来的担忧。有网友担心，传统游戏开发商是否意识到AI技术的崛起将对其产生巨大影响，甚至可能导致它们被淘汰。黄仁勋表示，未来的游戏市场将发生巨变，而一些传统的游戏开发商可能需要重新思考其发展战略。

尽管AI技术在游戏开发中的应用还处于初级阶段，但其发展势头已经不可逆转。未来五到十年内，我们将见证游戏创作方式的彻底改变，AI技术将成为游戏开发的重要工具。这将为游戏行业带来新的机遇和挑战，也将推动游戏产业的进一步发展。

（举报）