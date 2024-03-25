划重点: - 💥 Kimi 投放广告的每个用户获客成本约在10元，考虑到用户问答互动产生的算力成本，每个用户的获客成本达到12-13元。 - 💰 近一个月来，Kimi 在苹果端和安卓端的日均下载量为17805，每天的获客成本将烧掉至少20万元。 - 📈 Kimi 大模型在 AI 行业引起轰动，成为引领长文本处理新浪潮的领军者。

站长之家（ChinaZ.com）3月25日 消息:近日，Kimi 大模型在 AI 行业蓬勃发展，其投放广告的获客成本备受关注。根据投资人透露，Kimi 目前的获客成本约为10元，若考虑到用户问答互动产生的算力成本，每个用户的获客成本达到12-13元。此外，据第三方平台的数据显示，Kimi 近一个月在苹果端和安卓端的日均下载量高达17805，因此每天的获客成本可能超过20万元，成为该行业的热门话题。

Kimi 大模型的爆火引起了行业的广泛关注，其在长文本处理方面表现出色。随着技术的不断进步，Kimi 大模型有望在 AI 应用领域发挥更大的作用，带来更多创新和发展。

Kimi的爆火也似乎引发了国产大模型竞相发力长文本功能，360智脑宣布正式内测500万字长文本处理功能。这一功能即将加入360AI 浏览器，同时该浏览器的 APP 也即将上线。另有消息称，百度文心一言将进行版本升级，届时将开放长文本能力，文字范围将在200万 -500万之间。目前，文心一言的文本上限大致在2.8万字左右。

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