抖音开展“厚黑学”“伪成功学”专项治理行动

站长之家(ChinaZ.com) 3月25日 消息:抖音宣布《开展“厚黑学”“伪成功学”专项治理》。

抖音表示，近期平台在巡查中发现，有少数“自媒体”利用普通人想迅速成功的心理，针对性策划内容和开设矩阵号，将取得成功的方式简单化、套路化甚至“厚黑化”，并通过开设私董会、培训班等方式变现。也有部分“自媒体”，利用技术大爆炸时代普通人担忧“落伍”的正常心态，渲染社会焦虑并贩卖“解药”，通过大量矩阵号将用户引流至第三方以卖课、入群等方式变现。

上述行为，严重违反了平台规则，损害了其他用户的权益，平台将采取包含下架视频、取消营利权限、抹除不当获取的粉丝、禁止搜索关注、封禁账号在内的措施进行治理。

专项治理期间，平台将重点治理下列无底线吸粉引流牟利的内容:

一、片面归因，引导投机的内容:利用普通人想迅速致富、成功的心理，曲解、附会传统国学或古今名人思想主张，引导用户“走捷径”或片面认识问题。

二、缺乏依据，不可实证的内容:缺乏知识或者事实根据，故弄玄虚、哗众取宠、混淆是非，给用户误导性建议，甚至通过“职场阴谋论”“社会厚黑学”将一些正常案例曲解。

三、强化个人包装，头衔存疑的内容:以营销大师、人生导师、首席培训师、创始人等头衔来凸显专业能力、社会身份及个人影响力，但相关头衔并未获得权威机构或渠道认证。

四、渲染焦虑，目的性强的内容:通过恐吓及夸张煽动的手法渲染焦虑，让用户产生其有“解药”的错觉，同时具有很强的商业目的性，以卖课、入群、招生等手段变现。

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