报道称百度文心一言即将免费开放200万 -500万长文本能力

划重点: ⭐️ 百度将免费开放长文本能力，文字范围在200万 -500万之间。 ⭐️ 百度文心一言即将进行版本升级，现文本上限为2.8万字。 ⭐️ 这一举措将在下个月实施，提供更广泛的文本处理能力。

站长之家（ChinaZ.com）3月25日 消息:据《科创板日报》报道，该报记者从知情人士获悉百度即将免费开放200万 -500万长文本能力。据悉，百度文心一言将进行版本升级，届时将开放长文本能力，文字范围将在200万 -500万之间。目前，文心一言的文本上限大致在2.8万字左右。这一举措预计将在下个月正式实施，为用户提供更广泛的文本处理能力。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

这一消息对于需要处理大量文本信息的用户来说无疑是一个好消息。百度的开放长文本能力将极大地提升用户在文本处理方面的效率和便利性。随着文字范围的增加，用户可以更轻松地处理大篇幅的文字内容，满足更多需求。

随着技术的不断进步，文本处理能力的提升对于用户和企业来说都具有重要意义。百度开放长文本能力，将进一步推动文本处理领域的发展，为用户带来更加优质的体验。希望这一举措能够为用户带来更多便利和实用性，促进文本处理技术的创新和进步。

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