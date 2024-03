今日AI：Suno《宫保鸡丁》杀入全球AI音乐榜；AI太烧钱？ Stability AI CEO辞职；Domo AI上线照片转视频功能；Viggle让静态图片跳舞

欢迎来到【今日AI】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南,每天我们为你呈现AI领域的热点内容,聚焦开发者,助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

新鲜AI产品点击了解:https://top.aibase.com/

🤖📱💼AI应用

Domo AI上线新功能 只需一张照片和视频即可让人物动起来

【AiBase提要:】 ⭐️ 只需一张照片和一个动态视频就可以让静态的图像跳舞 ⭐️ 可获取视频中的动作,自动将照片中的人物融入到视频中 ⭐️ 功可以在 Domo AI 的 Discord 频道上体验这项功能。只需使用 /move 命令即可 产品入口:https://top.aibase.com/tool/domoai Discord下载地址:https://top.aibase.com/tool/discord

视频编辑框架AnyV2V

文生视频软件Viggle 可通过文字让静态图片跳舞

新型文生成视频AI——Gatekeep 可将数学物理问题转换为视频内容

Synclabs发布唇型同步模型Sync-1.6.0减少闪烁现象

视频生成工具StreamingT2V:可根据文字描述生成2分钟长度的视频

宣称超过XTTS!VoiceCraft:一个支持克隆语音及修改原始音频文本的语音模型

AI电影生成工具LTX Studio将于3月27日发布

【AiBase提要:】 ⭐️ 一键生成电影的工具,根据用户输入的文字生成剧本和视频。 ⭐️ 强大功能包括精确指导每个场景、换脸功能和角色生成。 ⭐️ 用户可修改、替换角色,提升创造力和自由度。 内测入口:https://top.aibase.com/tool/ltx-studio

📰🤖📢AI新鲜事

百度文心一言或将免费开放 200 万 - 500 万长文本能力

【AiBase提要:】 ⭐️ 下个月实施,提供更广泛文本处理能力。 ⭐️ 百度文心一言版本升级,长文本能力范围在 200 万- 500 万字。 ⭐️ 用户可更轻松处理大篇幅文字,提升处理效率。

《宫保鸡丁》杀入全球AI音乐榜前十!Suno被玩疯了

iOS18或将在系统更新中引入生成式AI功能

【AiBase提要:】 ⚡ 苹果预计将在6月的新品发布会上宣布 iOS18的新功能 ⚡ 据 Bloomberg 报道,iOS18将引入生成式人工智能功能,并增加存储空间以支持这些功能 ⚡ iPhone16的传闻规格包括 RAM 和存储容量升级,以适配新的人工智能功能

Mistral7B v0.2基模型开源,支持32K上下文

【AiBase提要:】 ⭐ 提升上下文到32K,取消滑动窗口 ⭐ 与微软达成长期合作,微软投资1600万美元 ⭐ 发布旗舰级大模型Mistral Large,竞争OpenAI的GPT-4 下载链接:https://models.mistralcdn.com/mistral-7b-v0-2/mistral-7B-v0.2.tar 项目入口:https://top.aibase.com/tool/mistral-7b-instruct-v0-2

AI太烧钱 图像生成头部玩家也玩不起了? Stability AI CEO辞职

【AiBase提要:】 🔍 Stability AI CEO Emad Mostaque辞职,将致力于去中心化人工智能。 📉 公司财务状况压力巨大,CEO被重要投资者要求辞职。 💡 Stability AI面临竞争激烈,采用开源策略导致收入困境。

魔搭社区开源Data-Juicer 、 lite-Sora 类 Sora 模型

【AiBase提要:】 🛠️ 提供一站式工具链,包括数据处理工具、多模态数据集、类 Sora 基础模型、系统 Data-Juicer。 🔧 Data-Juicer含100多种高效算子,可提升视频数据处理效率和质量。 🚀 推出基础类 Sora 模型 lite-Sora,并举办 “ModelScope-Sora 挑战赛” 鼓励开发者参与类 Sora 模型开发。 Data-Juicer页面:https://github.com/modelscope/data-juicer lite-Sora页面:https://github.com/modelscope/lite-sora

微软开源创新LoRA组合方法,增强文生图复杂细节控制

【AiBase提要:】 🔍 LoRA在文生图领域广泛应用,能准确渲染、融合特定元素,如字符、服装、背景,同时可优化图像操作。 🔍 多重LoRA组合方法由微软和伊利诺伊大学研究人员开发,包括LoRA Switch和LoRA Composite,提高图像生成质量。 🔍 LoRA Switch采用激活顺序切换模式,LoRA Composite则综合各LoRA分数指导图像生成过程,提升多元素图像效果。 项目地址:https://maszhongming.github.io/Multi-LoRA-Composition/

微软新工具LLMLingua-2:可将 AI 提示压缩高达80%,节省时间和成本

【AiBase提要:】 ⚙️ LLMLingua-2智能压缩长提示,保留关键信息,使提示长度可减少至原长度的20%。 🚀 LLMLingua-2在多数据集上表现显著优于强基线,展现稳健泛化能力。 💻 LLMLingua-2只需两行代码实现,已集成到广泛使用的RAG框架中。

——————

今日Midjourney提示词分享:樱花少女

图源备注:图片由AI生成,图片授权服务商Midjourney

ultra-realistic photo of a beautiful Chinese woman, shot on a Sony a7III, On the streets full of cherry blossoms in Wuhan, Instagram influencer photo, detailed, lifelike --ar3:4--v 6.0

(举报)