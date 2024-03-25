报道称苹果正与Google、OpenAI和Anthropic等谈判，以将生成式 AI 集成到iOS 18

划重点: ⭐️ 苹果正与谷歌、OpenAI 等公司就在 iOS18中整合生成式 AI 功能展开谈判 ⭐️ 合作伙伴关系尚未最终确定，讨论集中在使用 Gemini 系统在操作系统内运行聊天机器人 ⭐️ 苹果可能允许开发者在 iPhone 中构建生成式人工智能系统

站长之家（ChinaZ.com）3月25日 消息:苹果正与谷歌、OpenAI 等公司就将生成式 AI 服务整合到即将推出的 iOS18中展开谈判。

据彭博社报道，这些谈判主要集中在使用 Gemini 系统在操作系统内运行聊天机器人，而苹果的人工智能引擎则会处理后台任务。具体的合作细节尚未最终确定，但可能会涉及独家合作或与多个合作伙伴合作。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

除了谷歌和 OpenAI，苹果还可能允许开发者在 iPhone 中构建生成式人工智能系统。这种合作的原因包括从操作系统内的高级地位中获得可观收入的潜力、通过外包技术解决道德和隐私问题、节省运行基于云的生成式人工智能的高成本以及实现人工智能快速集成。苹果的人工智能立场将成为 WWDC2024的焦点，可能会在 iOS18发布时呈现。

此外，值得注意的是，苹果正面临美国司法部的反竞争行为指控。司法部对苹果提起的诉讼指控苹果垄断市场，尤其是在 iPhone 和 Apple Watch 领域。这起诉讼可能对苹果的运营方式产生深远影响，如果成功，可能影响苹果在市场上的竞争优势并影响 iPhone 客户。

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