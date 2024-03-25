钟睒睒连续4年成为中国首富 胡润全球富豪榜发布

站长之家（ChinaZ.com）3月25日 消息:今日，胡润百富发布《胡润全球富豪榜》，榜单显示，全球十亿美金企业家数量增加至3279位，其中一半以上新增财富来自于 AI 领域。美国增加了109位十亿美金企业家，总数达到800位，印度以271位排名第三，英国超过德国位列第四。

埃隆・马斯克成为世界首富，亚马逊的杰夫・贝佐斯上升至第二，伯纳德・阿诺特下降至第三。马克・扎克伯格的财富增长最多，拉里・埃里森上升至第五。

全球财富总额达到108万亿元人民币，财富主要来源为金融服务和消费品，传媒与娱乐行业财富增长最多，医疗健康和工业产品财富减少较多。十亿美金企业家中，93位年龄在40岁以下，其中61位是白手起家。

国内富豪方面，70岁的钟睒睒财富比去年缩水9%，以4500亿元连续第四次成为中国首富。全球第21位，下降6位。

44岁的黄峥财富比去年增长71%，即1600亿元，是今年中国财富增长最多的企业家，以3850亿元首次晋升为中国第二，上升3位。

53岁的马化腾财富比去年下降10%，以2500亿元位列中国第三。全球第36位，下降5位。

41岁的张一鸣财富下降8%，以2450亿元位列中国第四。全球第40位，下降6位。

53岁的丁磊财富增长7%，以2100亿元位列中国第五。全球第43位，上升3位。

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