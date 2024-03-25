微软新工具LLMLingua-2：可将 AI 提示压缩高达80%，节省时间和成本

划重点: 🔍 微软研究发布了 LLMLingua-2，一种用于任务不可知压缩提示的模型，可以将原始长度减少高达20%，从而降低成本和延迟。 📊 LLMLingua-2通过智能压缩长提示，去除不必要的词语或标记，同时保留关键信息，使得提示长度可减少至原长度的20%。 🚀 LLMLingua-2在多个数据集上进行了评估，显示出与强基线相比的显著性能改进，并在不同 LLM 之间展现了稳健的泛化能力。

站长之家（ChinaZ.com）3月25日 消息:微软研究发布了名为 LLMLingua-2的模型，用于任务不可知的提示压缩。该模型通过智能地去除长提示中的不必要词语或标记，同时保留关键信息，使得提示长度可减少至原长度的20%，从而降低成本和延迟。研究团队写道:“自然语言存在冗余，信息量不尽相同。”

LLMLingua-2比其前身 LLMLingua 和类似方法快3到6倍。LLMLingua-2使用了 MeetingBank 中的示例进行训练，该数据集包含会议记录及其摘要。要对文本进行压缩，首先将原始文本输入训练好的模型。模型对每个词语进行评分，根据周围语境为其分配保留或移除的点数。然后选择具有最高保留值的词语，以创建缩短的提示。

微软研究团队在多个数据集上对 LLMLingua-2进行了评估，包括 MeetingBank、LongBench、ZeroScrolls、GSM8K 和 BBH。尽管模型规模较小，但在各种语言任务（如问答、摘要和逻辑推理）中，它始终优于原始的 LLMLingua 和选择性上下文策略。同样，相同的压缩策略对不同 LLM(从 GPT-3.5到 Mistral-7B)和语言(从英语到中文)都有效。

LLMLingua-2只需两行代码就可以实现。该模型还已集成到广泛使用的 RAG 框架 LangChain 和 LlamaIndex 中。微软提供了演示、实际应用示例以及说明提示压缩的好处和成本节省的脚本。该公司认为这是一个有前途的方法，可以通过压缩提示实现更好的泛化能力和效率。

论文地址:https://arxiv.org/abs/2403.12968

项目入口：https://top.aibase.com/tool/llmlingua-2

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