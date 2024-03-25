​iOS18可能将系统更新中引入生成式AI功能

划重点: - 💡 苹果预计将在6月的新品发布会上宣布 iOS18的新功能 - 💡 据 Bloomberg 报道，iOS18将引入生成式人工智能功能，并增加存储空间以支持这些功能 - 💡 iPhone16的传闻规格包括 RAM 和存储容量升级，以适配新的人工智能功能

苹果公司的下一个软件更新，iOS18，预计将涉及生成式人工

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

智能功能，并提供更多存储空间以支持这些功能，根据彭博社的一份新报告。iOS18预计将是操作系统历史上最重要的更新之一，重点主要放在人工智能上。据我们之前的报道，该软件预计将在今年6月举行的 WWDC2024上宣布。

据彭博社的马克・古曼在一份新闻通讯中表示，“当苹果在 WWDC2024上宣布 iOS18时，公司预计将花费相当多的时间讨论其对人工智能的看法”。据悉，这将包括苹果如何将人工智能整合到其产品中，以及为何该公司的方法与竞争对手有很大不同。

另外，据韩国消息人士 （@Tech_Reve） 透露，iPhone16预计将搭载 RAM 和存储容量升级，以适应新的人工智能功能。报告称，iPhone16的基础型号可能配备8GB RAM、256GB SSD，或两者兼具，以便支持生成式人工智能功能的推断、存储和处理命令。

相比当前的 iPhone15型号，这将在 RAM 和 SSD 方面实现显著提升，因为基础型号的 iPhone15配备了6GB RAM 和128GB SSD。另外，古曼指出，新的 iPhone 型号可能会为主屏幕提供更多的自定义选项。尽管彭博社对细节披露得较少，但我们希望能在新的生成式人工智能功能推出时看到全面的重新设计。

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