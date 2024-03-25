一加 Ace 3V 今日开售：搭载骁龙 7+ Gen 3 售价1999元起

站长之家（ChinaZ.com）3月25日 消息:今日10点，一加 Ace3V手机将在全平台正式开启首销，全球首发搭载骁龙7++ Gen3处理器，售价仅1999元起，为消费者带来前所未有的性价比之选。

一加 Ace3V手机以其卓越的性能和出色的设计赢得了市场的广泛关注。该手机提供三种不同版本的内存配置，以满足不同用户的需求。其中，12GB+256GB版本售价为1999元，12GB+512GB版本售价为2299元，而顶配版16GB+512GB则定价为2599元。

一加 Ace3V手机在外观设计上也颇具匠心。它提供钛空灰和幻紫银两款配色，其中钛空灰采用漫反射工艺，而幻紫银则采用行业首创的金属砂玻璃工艺，呈现出独特的视觉美感。手机的背部玻璃边缘采用2.8D微弧设计，搭配金属材质的Deco和三段式开关，展现出时尚而不失稳重的风格。

在屏幕方面，一加 Ace3V手机配备了一块6.74英寸2772×1240柔性OLED直屏，首发天马U8+发光材料，局部峰值亮度高达2150nit。同时，手机支持120Hz刷新率、1Pulse类DC调光以及最高2160Hz高频PWM调光，为用户带来流畅且舒适的视觉体验。

在性能上，一加 Ace3V手机全球首发与骁龙8Gen3同架构、同制程的骁龙7+ Gen3处理器，最高支持16GB+512GB内存组合。官方宣称该手机在王者荣耀游戏中可实现1小时120帧流畅满帧运行，而在原神游戏中也能保持平均59.7帧的出色表现。此外，手机还内置了5500mAh超大电池，并支持长寿版100W超级闪充，确保用户在日常使用中无需为电量担忧。

在影像方面，一加 Ace3V手机同样表现出色。它前置搭载了16MP（三星S5K3P9）摄像头，后置则采用了50MP主摄(索尼IMX882，1/1.95"，OIS)+8MP超广角(索尼IMX355)双摄组合，无论是日常拍照还是拍摄风景，都能轻松应对。

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