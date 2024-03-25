OpenAI 向好莱坞导演展示视频生成系统 Sora

划重点: ⭐️ OpenAI 正在向好莱坞电影制片厂和导演展示其视频生成 AI 系统 Sora。 ⭐️ 该 AI 系统 Sora 可能在今年公开发布，引发了好莱坞对 AI 技术在电影制作中的接受度。 ⭐️ 在 AI 生成影像引发争议的背景下，涉及到工作岗位、创作权等方面的讨论持续进行。

站长之家（ChinaZ.com）3月25日 消息:OpenAI正向好莱坞导演展示其即将推出的视频生成 AI 系统 Sora，这个消息引起了广泛关注。据报道，Sora 可能在今年就会公开发布，这一举动引发了对好莱坞是否会接受 AI 技术在电影制作中的使用的讨论。

Sora 官方截图

OpenAI 的首席技术官表示，公司有意与行业合作，通过分阶段的部署 AI 技术来确保安全实施，并让人们了解未来的发展方向。OpenAI 已经将 Sora 展示给了一些未透露身份的电影制片厂和导演。

在 AI 技术在商业电影中的使用方面存在着激烈的争议，人们对于 AI 可能取代工作岗位的担忧日益加剧。一些创作者对这一技术的前景持乐观态度，例如导演泰勒・佩瑞（Tyler Perry）计划利用 Sora 生成的背景来进行绿幕拍摄。同时，AI 生成的影像已经出现在《真探》最新一季以及备受好评的恐怖片《魔鬼深夜》中。

然而，一些人对 AI 技术的应用持反对意见，包括吉卜力工作室（Studio Ghibli）联合创始人宫崎骏表示对这一技术感到 “厌恶”，演员达科塔・约翰逊(Dakota Johnson)则称其对观众是一种侮辱。

整个生成 AI 领域也存在着版权问题，这可能会使好莱坞对该技术持谨慎态度。本月早些时候，当 OpenAI 首席执行官透露 Sora 可能在今年发布时，被问及该系统接受过哪些数据训练时，她表示不知道，并拒绝提供答案。随着 AI 技术在电影行业中的逐渐应用，关于其影响和潜在风险的讨论仍在继续。

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