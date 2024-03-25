Stability AI CEO 辞职 自称没董事会控制权

划重点: ⭐️ 明星 AI 公司内部崩塌，CEO 辞职。 ⭐️ 公司核心技术遭质疑，CEO 被指涉及学历、资历造假。 ⭐️ 公司面临商业挑战，员工离职、财务困境，仍受追捧。

站长之家（ChinaZ.com）3月25日 消息:Stability AI 是一家备受瞩目的 AI 公司，然而，近日突然爆出 CEO Emad Mostaque 辞职的消息，引发了公司内部的巨大变动。

Mostaque 辞职后，公司由首席运营官 Shan Shan Wong 和首席技术官 Christian Laforte 暂时兼任联席首席执行官。Mostaque 则在社媒平台 X 上宣布，自己离职后将致力于去中心化人工智能（DecentralizedAI）。此外，Mostaque克给出了一些解释:“他在 Stability AI 的股份占了公司的多数投票权，但董事会控制权又不在自己手中。AI 权力的集中对所有人来说都不好，因此自己决定辞职。”他还表示，随着人工智能变得越来越重要，我们应该对人工智能进行更加透明和分布式的治理。

Stability AI 在成立以来就饱受丑闻困扰，大部分源于 CEO Mostaque 的行为。公司核心技术 Stable Diffusion 架构的知识产权来源备受争议，甚至被指是 Mostaque “偷天换日” 而来。此外，关于 Stable Diffusion 的开发过程也备受质疑，使得公司面临着技术剽窃的指责。

除了技术上的问题，Stability AI 还在商业层面遭遇挑战。公司面临着与竞争对手的版权纠纷，以及财务状况的困难。在经历了拖欠账单、员工大量离职等问题后，Stability AI 最终被重要投资者要求 Mostaque 辞职。此举使得公司进入了一轮 “吞并潮”，面临被其他公司收购的风险。

尽管 Stability AI 的核心技术 Stable Diffusion 以开源模式为主，但公司的商业模式无法循环，导致持续烧钱的局面。这也反映了整个 AI 创业领域的一大悖论:前期投入巨大，但难以找到可持续发展的商业模式。面对这一挑战，AI 创业公司需要重新审视商业运营模式，以应对未来的挑战。

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