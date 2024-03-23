脑机接口技术首位受试者用意念在社交平台发帖 马斯克回复

站长之家（ChinaZ.com）3月23日 消息:在科技界再次引发轰动的一刻，Neuralink公司的首位芯片植入受试者诺兰·阿博，成功利用意念在社交平台X平台（原推特）上发布了他的第一条帖子。这一成就不仅展示了脑机接口技术的惊人潜力，也标志着人类与机器交互的新纪元。

诺兰·阿博的首条帖子充满了幽默感，他写道:“推特（X平台）封杀了我，因为他们认为我是个机器人，X和埃隆·马斯克恢复了我，因为我就是。”这条帖子迅速引起了广泛关注，马斯克本人也转发了这条消息，并评论道:“通过意念发出的第一条帖子，使用Neuralink心灵感应装置!”这一互动不仅展示了技术的成果，也为公众带来了对未来科技的无限遐想。

在Neuralink的直播中，诺兰·阿博分享了他如何学习使用脑机接口设备的过程。他描述了自己通过想象移动右手来控制光标，从而实现与数字世界的互动。作为首位测试者，诺兰·阿博表示:“我甚至无法形容能够做到这一点有多酷。”这位四肢瘫痪的男子现在不仅能够通过意念玩游戏，如《文明》和国际象棋，还能够在社交平台上与世界交流。

Neuralink公司自去年宣布招募首批人体临床试验参与者以来，一直致力于帮助因颈椎脊髓损伤或肌萎缩性侧索硬化症（ALS）导致四肢瘫痪的患者。1月30日，马斯克透露首位受试者已成功植入脑机接口装置，这一消息在科技界引起了巨大反响。

Neuralink的长远目标是通过植入装置，让患者仅靠意念就能控制电脑和手机，这一产品被形象地命名为“心灵感应”（Telepathy）。这一技术的实现，预示着未来人类与机器的交互将更加直接和高效，为残疾人士带来了前所未有的生活便利，同时也为所有人打开了新的生活方式。

随着诺兰·阿博的成功案例，Neuralink的脑机接口技术再次证明了其改变游戏规则的潜力。这一突破不仅为科技爱好者带来了激动人心的消息，也为全球的科技创新树立了新的标杆。

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