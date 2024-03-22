​韩国自主研发生成式 AI 服务 Liner 排名全球第四

划重点: ⭐️ 韩国初创公司推出的生成式 AI 服务在全球最大风险投资公司评选的排名中跻身第四 ⭐️ Liner 生成式 AI 服务紧随 OpenAI 的 ChatGPT 之后，展现出令人印象深刻的成就 ⭐️ 该排名由硅谷的 Andreessen Horowitz 公布，彰显了韩国在 AI 领域的创新实力

站长之家（ChinaZ.com）3月22日 消息:韩国初创公司研发的生成式 AI 服务 Liner 在全球最大风险投资公司 Andreessen Horowitz 的评选中荣登第四。

据3月13日公布的排名显示，Liner 紧随 OpenAI 的 ChatGPT 之后，展示出引人注目的成就。Andreessen Horowitz 是硅谷知名的风投公司，该排名的结果进一步彰显了韩国在人工智能领域的创新能力。

生成式 AI 技术是当前人工智能领域的热门话题之一，Liner 的成功排名也为韩国科技行业注入了新的活力。该公司的成就不仅是对韩国科技研发实力的肯定，同时也为全球 AI 领域的发展做出了重要贡献。在竞争日益激烈的人工智能市场中，韩国公司能够跻身前四，展现了其在技术创新和发展方面的巨大潜力。

与此同时，Liner 的成功也给其他初创公司树立了榜样，鼓舞了更多创新者投身于 AI 技术的研究和应用。随着人工智能技术的不断发展和普及，韩国在这一领域的地位将更加巩固，为全球科技创新带来新的动力和希望。通过不懈努力和持续创新，韩国的科技公司将继续在全球舞台上展现出耀眼的光芒，为推动人工智能技术迈向新的高度做出更多贡献。

（举报）