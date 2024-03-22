OpenAI CEO 表示GPT-5的发布将带来令人激动的事情

站长之家（ChinaZ.com）3月22日 消息:一年前，OpenAI 公司发布了当时最先进的人工智能模型 GPT-4，让人们惊叹不已。自那时起，人们都在猜测下一个版本 GPT-5何时发布，期待它带来的重大飞跃。尽管 OpenAI 公司的首席执行官 Sam Altman 迄今尚未透露任何消息，但本周我们首次获悉了公司下一代人工智能的一些细节。

在接受麻省理工学院的人工智能研究员兼播客主持人 Lex Friedman 采访时，OpenAI 首席执行官 Altman 就 GPT-5（目前的非官方名称）的性质发表了一些神秘的言论:“…… 大门在哪里?是更大的计算机吗?是新的秘密吗?还是其他什么?这些因素加在一起。” 此外，OpenAI 公司首席执行官表示，他对看到下一个版本的 GPT “变得更聪明” 感到兴奋，尽管他并没有提供进一步的细节或明确发布时间。

据 Business Insider 报道，预计 OpenAI 公司将于2024年夏季中推出 GPT-5。两位接近公司的匿名消息人士透露，一些企业客户最近已经收到了 GPT-5的演示版本以及与 ChatGPT 相关的改进，后者是全球最受欢迎的聊天机器人。

与其前身类似，GPT-5预计将是一款大型语言模型，可以接受文本或编码视觉输入（“提示”）。与 GPT-4一样，GPT-5将是一个下一个标记预测模型(一个词语片段)，这意味着它将输出在序列中最可能的下一个标记的最佳估计，从而可以完成句子或编写代码等任务。

据报道，OpenAI 仍在训练 GPT-5，一旦训练完成，该模型将经过内部安全测试和新的 “红队” 测试，以识别和解决任何问题，然后进行公开发布。根据安全测试过程的持续时间，发布日期可能会推迟。需要强调的是，目前所有这些都应被视为传闻，我们需要等待 OpenAI 公司的进一步信息。我们会在今年夏天见到 GPT-5吗?

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