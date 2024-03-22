美团 2023 年营收 2767 亿元 同比增长25.8%

站长之家(ChinaZ.com) 3月22日 消息:美团今日公布了其截至12月31日的2023年第四季度及全年财报数据，展现出了稳健的增长态势。具体来看，第四季度营收达到了737亿元，同比显著增长22.6%。值得一提的是，净利润实现了扭亏为盈，达到22亿元，而去年同期则为亏损11亿元。经过调整后，净利润更是增长至43.7亿元，远高于去年同期的8.3亿元。

回顾全年，美团的营收成绩同样亮眼，达到了2767亿元，同比增长25.8%。净利润也实现了从亏损到盈利的跨越，全年盈利139亿元，而2022年则亏损67亿元。经调整后的净利润更是达到了232.5亿元，虽然相比去年同期的28.3亿元有所增长，但增长速度有所放缓。

从分部财务资料来看，美团的核心本地商业分部表现尤为出色。2023年第四季度，该分部的收入同比增长26.8%，达到了551亿美元。同时，经营溢利也实现了11.1%的增长，达到80亿元，经营利润率保持在14.5%的水平。全年来看，核心本地商业分部的收入同比增长28.7%，达到2069亿美元，经营溢利同比增长31.2%至387亿元，经营利润率也有所提升，从2022年的18.4%提高至18.7%。

另一方面，美团的新业务分部也取得了不俗的成绩。2023年第四季度，新业务分部的收入同比增长11.5%，达到186亿元。虽然经营亏损仍然存在，但同比收窄了24.1%，至48亿元，经营亏损率也环比收窄至26.0%。全年来看，新业务分部的收入同比增长18.0%，达到698亿元，经营亏损同比收窄，亏损率也有所改善，降至28.9%。

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