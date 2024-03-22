淘天集团自研大模型“淘宝星辰”上线

站长之家（ChinaZ.com）3月22日 消息:淘宝天猫集团自研的大模型“淘宝星辰”官网上线，该官网不仅详细介绍了淘宝星辰大模型的功能与特点，还设置了“立即体验”与“登录/注册”的便捷入口，预计在不久后对外开放。

淘宝星辰大模型基于先进的Transformer架构，结合半自研的Megatron-ama框架进行训练，旨在从丰富的电商消费数据和公开数据中汲取智慧。它不仅能够提供电商文案生成、多轮会话、知识问答等核心功能，还具备智能决策能力，为电商和生活服务场景带来前所未有的智能化体验。这一举措标志着淘天集团正积极布局AI大模型赛道，以引领电商和生活服务领域的创新发展。

淘宝星辰大模型主要服务于平台商家和消费者两大用户群体。对于商家而言，它能够助力商品文案编写、运营策略制定、数据分析以及市场营销等多个环节，实现更高效的运营与增长。而对于消费者，淘宝星辰则能够提供个性化的生活服务推荐、智能搜索、喜好推荐等功能，让购物体验更加便捷与愉悦。

淘宝星辰大模型还具备强大的文案生成能力，能够创作出吸引消费者的营销文案;同时，它还拥有知识问答能力，为消费者提供购物优惠信息、生活常识等，并为商家提供经营建议;此外，它还能够为消费者提供生活服务场景下的决策规划能力，如旅行规划、智能服务等;最后，淘宝星辰还具备分析创造能力，能够进行数据分析、代码生成和自动测试等，进一步提升自动化水平。

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