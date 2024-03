今日AI：Gemini Pro1.5向所有人开放；Stable Diffusion核心团队集体离职；HeyGen5.0上线视频翻译功能；剪映内测视频翻译功能

欢迎来到【今日AI】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南,每天我们为你呈现AI领域的热点内容,聚焦开发者,助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

Gemini Pro1.5及其百万上下文功能现已向所有人开放

【AiBase提要:】 ⭐ Gemini Pro1.5加入视频模态的长上下文功能,AI可以处理更复杂的视频内容。 ⭐ 博主体验Gemini Pro1.5后表示,描述准确且清晰,展示强大处理能力。 ⭐ Gemini Pro1.5百万上下文功能的开放将推动AI领域发展,为用户带来更丰富体验。 体验地址:https://top.aibase.com/tool/google-ai-studio

Suno正式发布V3音乐生成模型 所有人都可用

剪映内测视频翻译功能仅限移动端体验

【AiBase提要:】 🚀剪映推出全新视频翻译功能,进一步巩固其领先地位。 📱内测仅限移动端体验,审批速度较快,可在短时间获得资格 🔒视频翻译功能仅支持用户本人视频,需声音认证。 内测申请地址:https://bytedance.larkoffice.com/share/base/form/shrcnq7rM9EEJytIW5LKyUpVaee

HeyGen发布5.0版本上线实时数字人聊天和视频翻译功能

零一万物API开放 多模态中文图表体验超越GPT-4V

视频转视频框架AnyV2V 可修改源视频主题、风格等

【AiBase提要:】

⭐️ 支持对源视频进行深度修改,加入文本提示、主题或风格

⭐️ 核心目标是简化视频编辑为两个步骤

⭐️ 整合各种图像编辑工具,实现新视频生成外观和动作与原视频保持一致

论文地址:https://arxiv.org/html/2403.14468v1#S6

MIT研究员推新AI图片生成框架DMD:AI 单步生成高质量图像 速度快30倍

【AiBase提要:】 ⭐️ MIT研究人员开发了比传统扩散模型快30倍的单步AI图像生成器,质量仍高。 ⭐️ 新方法结合了教师 - 学生模型,通过匹配蒸馏实现单步图像生成。 ⭐️ 框架加速了图像生成,潜在益处涉及设计工具、药物发现和3D建模等领域。 论文网址:https://arxiv.org/abs/2311.18828

微软NaturalSpeech语音合成推出第三代 生成语音更自然了

【AiBase提要:】 ⭐️ NaturalSpeech3采用属性分解扩散模型和数据/模型扩展,提高语音合成质量和自然度 ⭐️ FACodec和属性分解扩散模型是NaturalSpeech3的关键技术 ⭐️ NaturalSpeech3在语音质量、相似性、韵律和可懂度方面超越了现有TTS系统 论文:https://arxiv.org/abs/2403.03100 Demo 演示: https://speechresearch.github.io/naturalspeech3

开源AI掌机01Light爆火,让远程操控电脑变得触手可及

Stable Diffusion核心团队集体离职 AI巨头Stability AI面临财务危机

【AiBase提要:】 ⭐️ Stable Diffusion核心团队集体离职,引发科技界广泛关注。 ⭐️ Stability AI可能因财务困境挑战,团队领导离职名单中。 ⭐️ Stable Diffusion项目开源成功,但给公司商业模式带来挑战。

百度5款大模型上新,更小更便宜!还可1分钟零代码打造Agent应用

微软将以6.5亿美元收购Inflection AI 获得后者大模型的使用权

【AiBase提要:】 ⭐ 微软同意支付6.5亿美元收购Inflection AI,获取大模型使用权。 ⭐ 微软将雇佣Inflection AI大部分员工,包括联合创始人。 ⭐ Inflection-2.5是Inflection最新人工智能模型,性能接近GPT-4。

中国首部AI全流程微短剧《中国神话》启播 央视频AI频道上线

【AiBase提要:】 🎬 央视频推出全流程AI微短剧《中国神话》,六集展现经典神话故事。 📺 央视频AI频道正式上线,推动视听产业创新升级。 🤖 AI技术应用助力央视频推动中国传媒业发展。

月入25万,批量AI美女,收割中年男人的钱包

今日Midjourney提示词:淘宝服装模特

图源备注:图片由AI生成,图片授权服务商Midjourney

A beautiful Chinese female model wearing round framed glasses, with a delicate Asian face, wearing a light gray linen short sleeved shirt and Short pants, Japanese style shirt ,hands in pockets, front view, and a beige background,full bodyshot, Studio lighting, soho, shot on Canon EOS5D Mark IV ,8k --ar3:4--v6.0

