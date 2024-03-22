今日AI：Gemini Pro1.5向所有人开放；Stable Diffusion核心团队集体离职；HeyGen5.0上线视频翻译功能；剪映内测视频翻译功能

欢迎来到【今日AI】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。
新鲜AI产品点击了解：https://top.aibase.com/
🤖📱💼AI应用
Gemini Pro1.5及其百万上下文功能现已向所有人开放
【AiBase提要:】
⭐ Gemini Pro1.5加入视频模态的长上下文功能，AI可以处理更复杂的视频内容。
⭐ 博主体验Gemini Pro1.5后表示，描述准确且清晰，展示强大处理能力。
⭐ Gemini Pro1.5百万上下文功能的开放将推动AI领域发展，为用户带来更丰富体验。
Suno正式发布V3音乐生成模型 所有人都可用
【AiBase提要:】
⭐ 音质得到显著提升，带来更清晰动听音频体验。
⭐ V3提供更丰富音乐风格选择，满足不同需求。
⭐ 用户指令响应显著改进，确保音乐结尾流畅自然。
剪映内测视频翻译功能仅限移动端体验
【AiBase提要:】
🚀剪映推出全新视频翻译功能，进一步巩固其领先地位。
📱内测仅限移动端体验，审批速度较快，可在短时间获得资格
🔒视频翻译功能仅支持用户本人视频，需声音认证。
内测申请地址:https://bytedance.larkoffice.com/share/base/form/shrcnq7rM9EEJytIW5LKyUpVaee
HeyGen发布5.0版本上线实时数字人聊天和视频翻译功能
【AiBase提要:】
⭐全新用户界面设计，更容易找到想要使用的功能
⭐引入全新视频编辑工作室，编辑更加灵活
⭐上线实时数字人聊天功能，视频翻译等功能
零一万物API开放 多模态中文图表体验超越GPT-4V
【AiBase提要:】
⭐️ 零一万物API正式开放，包含三款强大模型，支持通用聊天、多文档阅读理解等功能。
⭐️ 多模态模型Yi-VL-Plus中文图表体验超越GPT-4V，支持图表识别、信息提取、问答和推理。
⭐️ Yi-34B-Chat-200K模型开放，准确率高达99.8%，用于长文本理解、小说内容总结和论文要点提取。
视频转视频框架AnyV2V 可修改源视频主题、风格等
【AiBase提要：】
⭐️ 支持对源视频进行深度修改，加入文本提示、主题或风格
⭐️ 核心目标是简化视频编辑为两个步骤
⭐️ 整合各种图像编辑工具，实现新视频生成外观和动作与原视频保持一致
论文地址:https://arxiv.org/html/2403.14468v1#S6
MIT研究员推新AI图片生成框架DMD:AI 单步生成高质量图像 速度快30倍
【AiBase提要:】
⭐️ MIT研究人员开发了比传统扩散模型快30倍的单步AI图像生成器，质量仍高。
⭐️ 新方法结合了教师 - 学生模型，通过匹配蒸馏实现单步图像生成。
⭐️ 框架加速了图像生成，潜在益处涉及设计工具、药物发现和3D建模等领域。
论文网址:https://arxiv.org/abs/2311.18828
微软NaturalSpeech语音合成推出第三代 生成语音更自然了
【AiBase提要:】
⭐️ NaturalSpeech3采用属性分解扩散模型和数据/模型扩展，提高语音合成质量和自然度
⭐️ FACodec和属性分解扩散模型是NaturalSpeech3的关键技术
⭐️ NaturalSpeech3在语音质量、相似性、韵律和可懂度方面超越了现有TTS系统
论文:https://arxiv.org/abs/2403.03100
Demo 演示: https://speechresearch.github.io/naturalspeech3
📰🤖📢AI新鲜事
开源AI掌机01Light爆火，让远程操控电脑变得触手可及
【AiBase提要:】
⭐01Light能够识别屏幕内容学习用户习惯，提供个性化需求满足。
⭐ 用户按下按钮讲话，01Light思考回应需求，实现远程语音控制电脑操作。
⭐ 完全开源的01Light能提高工作效率，节省时间，随时随地操控电脑。
官网:https://top.aibase.com/tool/01-light
项目地址:https://github.com/OpenInterpreter/01
Stable Diffusion核心团队集体离职 AI巨头Stability AI面临财务危机
【AiBase提要:】
⭐️ Stable Diffusion核心团队集体离职，引发科技界广泛关注。
⭐️ Stability AI可能因财务困境挑战，团队领导离职名单中。
⭐️ Stable Diffusion项目开源成功，但给公司商业模式带来挑战。
百度5款大模型上新，更小更便宜!还可1分钟零代码打造Agent应用
【AiBase提要】
⭐ 做一个“英语作文批改小帮手”应用，只需在AppBuilder中输入应用名称或功能，平台即可生成应用。
⭐ 百度推出5款大模型，轻量化、性价比更高，适用于各种场景下的Agent应用。
⭐ 千帆AppBuilder升级，支持一键分发到多个主流渠道，加入新的基础组件如向量数据库VDB1.0。
产品入口：https://top.aibase.com/tool/baiduzhinengyunqianfanappbuilder
微软将以6.5亿美元收购Inflection AI 获得后者大模型的使用权
【AiBase提要:】
⭐ 微软同意支付6.5亿美元收购Inflection AI，获取大模型使用权。
⭐ 微软将雇佣Inflection AI大部分员工，包括联合创始人。
⭐ Inflection-2.5是Inflection最新人工智能模型，性能接近GPT-4。
中国首部AI全流程微短剧《中国神话》启播 央视频AI频道上线
【AiBase提要:】
🎬 央视频推出全流程AI微短剧《中国神话》，六集展现经典神话故事。
📺 央视频AI频道正式上线，推动视听产业创新升级。
🤖 AI技术应用助力央视频推动中国传媒业发展。
月入25万，批量AI美女，收割中年男人的钱包
【AiBase提要:】
⭐ 中年男人愿意花钱，AI美女们抓住了这一商机。
⭐ AI美女主播以低单价产品吸引中老年男性用户，通过带货视频获利丰厚，受欢迎程度高。
⭐ AI带货产业链庞大，但也存在虚假宣传和维权问题。
————
今日Midjourney提示词：淘宝服装模特
图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney
A beautiful Chinese female model wearing round framed glasses， with a delicate Asian face， wearing a light gray linen short sleeved shirt and Short pants， Japanese style shirt ，hands in pockets， front view， and a beige background，full bodyshot， Studio lighting， soho， shot on Canon EOS5D Mark IV ，8k --ar3:4--v6.0
（举报）