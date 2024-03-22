OPPO Watch X发布：2299元起

站长之家（ChinaZ.com）3月22日 消息:今天下午，OPPO Watch X正式发布，共推出三款不同风格的版本:星夜飞行、大漠银月、千帆蔚蓝，售价分别为2299元、2399元和2499元。首销用户更可享受100元的优惠，实付到手价从2199元起，诚意满满。

在外观设计上，OPPO Watch X展现了极致的工艺水准。它采用了高级腕表同级的蓝宝石水晶表镜，通透度高且耐磨抗刮;一体锻压的精钢材质和独创的双圆弧切面设计，经过178道工序打磨，让整体质感出众。

耐用性方面，OPPO Watch X同样表现出色。其内外部结构经过特殊工艺处理，能够轻松应对高温、严寒、水浸、跌落等恶劣环境挑战，并成功通过了16项严苛的军规测试。

在功能层面，OPPO Watch X同样不负标杆之名。它支持双频GPS定位，采用独家双环天线设计，配合智能轨迹补偿算法，确保即使在GPS信号短暂丢失的环境下也能精准还原运动轨迹。此外，针对跑步爱好者，手表可直接监测24项高阶跑步数据，无需额外设备。

健康监测方面，OPPO Watch X内置旗舰健康传感器，配合全新光学结构设计，提供精准的数据。手表能实时检测心率、血氧，一旦发现异常，会立即提醒用户，有效预警健康风险。同时，基于多项睡眠监测信息，手表还能帮助用户识别睡眠中的呼吸问题。

在硬件配置上，OPPO Watch X同样不容小觑。它拥有1.43英寸屏幕，搭载4nm骁龙W5穿戴旗舰芯片，性能强劲。此外，它还支持eSIM一号双终端和独立号码，用户可在手表上独立收发电话和短信，实现真正的智能生活。

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