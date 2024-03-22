零一万物API开放 多模态中文图表体验超越GPT-4V

站长之家（ChinaZ.com）3月22日 消息:近日，零一万物API正式向开发者开放，其中包含三款强大的模型。首先是Yi-34B-Chat-0205，支持通用聊天、问答、对话、写作和翻译等功能;其次是Yi-34B-Chat-200K，能处理多文档阅读理解和构建超长知识库;最后是Yi-VL-Plus多模态模型，支持文本、视觉多模态输入，中文图表体验超越GPT-4V。这些模型的开放将促进更广泛的应用场景落地，形成更加繁荣的生态。

地址:https://platform.lingyiwanwu.com/playground

Yi-VL-Plus作为多模态模型，在中文图表体验上展现出优异的性能，能够识别复杂图表、提取信息并进行推理。相比之下，GPT-4V在这方面表现不佳，例如在处理折线图和饼状图时准确度较低。Yi-VL-Plus不仅可以准确识别图表内容，还能将其转换成其他格式，如markdown。这种多模态能力为用户提供了更加便捷和准确的图表分析体验。

另一款模型Yi-34B-Chat-200K的开放，让大模型应用进入了长文本时代。该模型具有极高的准确率，可用于理解多篇文档内容、分析海量数据和提取关键信息。文学爱好者可以通过该模型快速掌握几十万字小说的精髓，科研人员也可以高效提取论文要点。这种上下文能力的提升，将在各个领域带来更多可能性和便利。

零一万物API的开放为开发者们带来了丰富的宝藏，Yi大模型的强大功能将有助于各种应用场景的优化和提升。无论是在图表识别、文本理解还是长篇文本分析方面，这些模型都展现出了令人惊叹的性能。开发者们赶快来寻宝吧，探索这些API带来的无限可能!

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