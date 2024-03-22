微软将以6.5亿美元收购Inflection AI 获得后者大模型的使用权

站长之家(ChinaZ.com) 3月22日 消息:近日，据知情人士透露，微软已经同意支付约6.5亿美元现金，与Inflection AI达成了一项不同寻常的协议。这一收购案将为微软带来更多的人才和技术资源，进一步提升其在人工智能领域的竞争力。

根据该协议，微软将获得Inflection大模型的使用权，并将其大部分员工纳入麾下，包括其联合创始人Mustafa Suleyman和Karen Simonyan。这两位在人工智能领域具有丰富经验和影响力的专家将加入微软，为微软的AI研究和发展注入新的活力。

此外，微软还宣布了招入Inflection AI70人团队的大部分成员的消息。这意味着微软将进一步壮大其人工智能研发团队，为未来的技术创新和产品优化奠定坚实基础。

Inflection AI将利用这笔授权费向其投资者支付回报，其中包括知名的投资机构如Greylock和Dragoneer。预计这些投资者将获得高达1.5倍的收益，体现了他们在Inflection AI的投资取得了丰厚的回报。

然而，这一交易也意味着Inflection AI将变成一家名存实亡的空壳公司。尽管如此，这次收购对于Inflection AI的投资者和员工来说，无疑是一个成功的结果。而对于微软而言，这次收购将有助于进一步巩固其在人工智能领域的领导地位，为未来的发展创造更多可能性。

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