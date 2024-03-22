游族网络投毒案后续：许垚投毒杀人一审被判死刑

站长之家(ChinaZ.com) 3月22日 消息:据上海一中法院消息，2024年3月22日上午10时，上海市第一中级人民法院对被告人许垚涉及的两项重罪——故意杀人罪和投放危险物质罪，进行了公开宣判。经过审理，法院认定许垚的行为极其恶劣，危害后果特别严重，因此决定执行死刑，剥夺政治权利终身。

法院经审理查明，许垚因公司经营管理问题与被害人林某产生矛盾。在预谋后，他于2020年12月14日至15日间，在林某的食物中投毒，导致林某中毒身亡。此外，许垚还因与赵某甲、赵某乙在工作上的矛盾，于2020年9月至12月期间，在两人的办公室内投毒，导致赵某甲、赵某乙等四人中毒。2020年12月18日，许垚被公安机关抓获。

上海一中院认为，许垚的行为已经构成了故意杀人罪和投放危险物质罪，两项罪名应数罪并罚。他是有预谋地以投毒方式实施犯罪，其犯罪动机卑劣，手段恶劣，后果严重，主观恶性极大，因此依法应予严惩。

宣判当日，公诉人、被告人及其辩护人、被害人的诉讼代理人均到庭参加。此外，被告人家属、被害人及家属、人大代表、政协委员以及社会各界群众等50余人也参与了旁听。法院的这一判决，彰显了法律对严重犯罪行为的严惩不贷，同时也警示社会，任何以暴力手段解决矛盾的行为都将受到法律的制裁。

（举报）