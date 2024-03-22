微软将向 人工智能初创公司Inflection 支付 6.5 亿美元许可费

站长之家(ChinaZ.com) 3月22日 消息:据路透社报道，一位知情人士透露，微软已同意支付约6.5亿美元现金给人工智能初创公司Inflection。这一非同寻常的交易将使微软能够利用Inflection的模型，并雇佣该公司的大部分员工，包括联合创始人。

消息人士透露，Inflection的模型将在微软的Azure云服务上提供。此外，Inflection将向Greylock、Dragoneer和其他投资者支付授权费，这些投资者将获得1.5倍的回报。

周二，微软聘请了Inflection的联合创始人穆斯塔法·苏莱曼和凯伦·西蒙尼安，以及该公司70人团队的大部分成员，成立了一个名为微软人工智能的新成立的消费者人工智能部门。苏莱曼将担任该部门的首席执行官，而西蒙尼安将担任首席科学家。

据LinkedIn资料显示，包括Inflection工程副总裁在内的其他员工也已加入微软。微软拒绝置评，而Inflection AI尚未回应路透的置评请求。

经过从微软和英伟达获得13亿美元融资后，Inflection AI已成为生成式人工智能领域的一大瞩目之星。该公司估值达到40亿美元，今年6月以现金和云信贷形式开展新业务。公司已建立了自己的基础模型，并推出了名为Pi的聊天机器人，据称，该机器人的日活跃用户已超过100万。

现任首席执行官上任后，Inflection表示将把重点转向向企业客户销售车型。一些专家表示，这笔交易可能会引起微软更多的监管审查，因为微软已经面临美国联邦贸易委员会对其人工智能投资的调查。

加州大学伯克利分校信息学院教授史蒂文·韦伯表示:“这笔交易可以被视为减少基础模型市场竞争的一种努力，因为‘感染’将成为以前的一个空壳。”韦伯从谷歌和微软等科技公司获得了研究资金。

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