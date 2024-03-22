白宫报告称美国10%的员工面临高度暴露于人工智能的风险

划重点: - 🤖10% 的美国员工处于与人工智能高度暴露且绩效要求较低的岗位 - 📉20% 的美国员工处于与人工智能高度暴露的职业中 - 💼 AI 可能会改变工作方式而非完全淘汰岗位

站长之家（ChinaZ.com）3月22日 消息:美国白宫发布的一份报告指出，大约10% 的美国劳动力处于高度暴露于人工智能（AI）的职业中，这些职业对绩效要求较低，从而使他们更容易受到替代性的威胁。根据报告，20% 的美国员工处于与人工智能高度暴露的职业中。其中大约一半 —— 即美国劳动力的10%—— 不仅对人工智能高度暴露，而且具有相对较低的绩效要求，这可能导致他们因人工智能驱动的自动化而被取代。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

这些发现包含在拜登政府经济顾问委员会准备的《总统经济报告》中，并重点讨论了人工智能及其对经济的影响，其中一些重点集中在人工智能对劳动力的影响上。经济学家们写道:“这些发现表明，人工智能可能是一种技能偏向技术，增加对受过高等教育的在高收入职业中工作的工人的相对需求。他们还表示，如果人工智能替代低薪职位的就业并补充高薪职位，人工智能可能会加剧总体收入不平等。”

报告的发现表明，“受人工智能影响而受到负面影响的工人的人口特征可能与仅仅暴露于人工智能的个人不同”，据报告称。该报告指出:“例如，许多缺乏四年制学位的高中毕业生从事的工作高度暴露于人工智能，且绩效要求相对较低。同样比例的大学毕业生暴露于人工智能，但他们的绩效要求平均较高，因此他们可能不太容易受到取代的威胁。”

分析发现男性和女性在劳动力中暴露于人工智能的情况存在细微差异。暴露于人工智能的男性中，有19% 受到高度暴露，其中9% 的人还从事绩效要求较低的职业，而这些比例对于女性分别为20% 和12%。

报告指出:“经济和人口分析…… 表明可能存在一些影响，但这些都简化了复杂的现实。” 例如，它指出了那些受高度人工智能暴露且绩效要求较低的10% 的工人，并解释说这些发现并不意味着这些工人 “必然会失去工作”，而是人工智能可能会改变他们从事工作或相关职位的方式。

“大多数工作仍然是由一系列任务组成，其中只有一部分可以被自动化。人工智能可能使人类专注于其他任务，从根本上改变他们的工作方式，而不会减少他们的劳动力使用”，经济学家写道。

报告强调了虽然人工智能会改变工作方式，但并不一定会完全淘汰岗位，举例说明即使 AI 能够自动化校车，学校车辆驾驶员的角色仍可能存在。航空器上的自动驾驶功能也并没有消除飞行员的需求。

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