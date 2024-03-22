Reddit股价比IPO价格飙升48%，因AI收益

划重点: ⭐ Reddit 股价在首次公开上市价格之上飙升48%，投资者对这家社交媒体公司的盈利愿景表示认可。 ⭐ 比特币价格下跌至两周低点，主要因为美国专用交易基金需求减少，投资者开始质疑美联储快速降息的可能性。 ⭐ 特朗普预计将从 Truth Social 社交媒体平台获得近35亿美元的收益，该平台即将获得上市批准。

站长之家(ChinaZ.com) 3月22日 消息:Reddit Inc. 的股价比首次公开募股价格飙升了48%，因为投资者接受了这家社交媒体公司从人工智能的增长中获利的愿景。

受到投资者欢迎的同时，比特币价格下跌至两周低点，主要原因是美国专用交易基金需求减少，投资者开始对美联储快速降息的可能性表示怀疑。

此外，特朗普的支持者们正推动让他从 Truth Social 社交媒体平台获得近35亿美元的收益，该平台即将获得上市批准。

值得注意的是，Reddit 的成功首次公开上市与比特币价格下跌以及特朗普社交媒体平台的发展形成了鲜明对比。在这一轮涨跌中，投资者们对不同市场的反应和预期都呈现出多样性，市场的变化也让人们对数字货币、社交媒体和投资市场的未来充满了期待和疑虑。

（举报）