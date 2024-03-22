虚拟角色平台Character AI的生成式AI聊天机器人可以说话了

划重点: - 🗣️ Character AI 推出了新的 Character Voice 功能，使用户能够听到他们正在对话的合成人物的声音。 - 🎙️ 用户可以选择预先制作的声音或者通过上传音频样本来创建自己独特的声音。 - 🌐 Character AI 计划为 AI 角色提供多模态界面，Character Voice 是该计划的一部分。

站长之家（ChinaZ.com）3月22日 消息:Character AI 最近为其生成式 AI 聊天机器人增加了语音功能。全新的 Character Voice 功能使用户能够真正听到他们正在对话的合成人物的声音，旨在提升用户体验的参与感。

Character AI 的虚拟人格库通过大型语言模型提供对话，但直到现在，唯一的语音选项是一个听起来不真实的通用文本到语音声音。新功能包括一个声音库，用户可以从中选择预先制作的声音或社区中其他用户创建的声音。这些声音可以分配给特定的角色或现有的一对一聊天对话。此外，用户还可以通过上传音频样本或直接通过应用的麦克风录制来创建自己独特的声音。这些自定义声音可以添加到他们自己的角色中，或在与其他角色的对话中使用。

Character.AI 还实现了搜索和发现功能，允许用户探索社区其他用户创建的公共声音。这些公共声音可以用作默认角色声音，或作为一对一聊天中任何角色的个人偏好。

Character AI 在一篇博文中解释说:“我们正在创造一个可能性无限、让用户通过提供实用、可访问和创意工具最大化生活的世界。我们的用户能够成为自己故事中的主角。我们期待看到我们的社区使用 Character Voice 时想出的用例!”

Character Voice 对 Character AI 平台的所有用户免费。最初，Character Voice 将仅支持英语，更多语言将陆续推出。该公司将其描述为 AI 角色多模态界面计划的一部分。

这与 Character AI 的其他扩展和升级相符，这些扩展和升级得益于去年该初创公司筹集的1.5亿美元投资。其中包括 Character Group Chat 功能，使多个 AI 角色和人类能够同时交谈。该平台还扩大了其适用范围，超出了网络门户，并成为亚马逊 Alexa 早期添加的生成式 AI 技能之一。

Character AI产品入口:https://top.aibase.com/tool/character-ai

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