Stable Diffusion核心团队集体离职 AI巨头Stability AI面临财务危机

站长之家(ChinaZ.com) 3月21日 消息:近日，Stable Diffusion的核心研究团队宣布集体离职，这一消息在科技界引起了广泛关注。团队的领导Robin Rombach、共同一作Andreas Blattmann以及另一位作者Dominik Lorenz均在离职名单之上。尽管具体离职原因尚未公开，但据《福布斯》报道，Stable AI公司可能因为财务困境而面临挑战。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

Stable Diffusion项目最初由慕尼黑大学的Björn Ommer教授领导，Robin Rombach、Andreas Blattmann、Dominik Lorenz三位机器视觉与学习研究小组成员，以及AI创业公司Runway的研究人员共同完成。

该项目在2022年获得了Stability AI的资助，提供了必要的计算资源，从而得以进一步发展。Stable Diffusion的成功，特别是其免费开源的特性，为Stability AI带来了巨大的声誉和资金支持，公司在2022年的A轮融资中筹集到了1.01亿美元，估值达到了10亿美元。

然而，Stable Diffusion的开放性也给Stability AI的商业模式带来了挑战。据彭博社报道，公司每月需要支付高达800万美元的运营成本，而收入却难以覆盖这一支出。《福布斯》披露的内部文件显示，公司的支出远远超过了收入。去年，Stability AI甚至一度传出寻求出售的消息。

尽管面临财务压力，Stability AI在上个月还发布了Stable Diffusion的最新版本——Stable Diffusion3，该版本在文字渲染能力、多主题提示能力和图像质量上都有显著提升。然而，核心团队的离职无疑给公司的未来蒙上了一层阴影。目前，外界最为关注的是，尚未全面开放的Stable Diffusion3是否还会继续开源。

这一事件再次凸显了AI领域的竞争压力和商业模式的不确定性。Stability AI的未来发展和Stable Diffusion项目的前途，成为了业界关注的焦点。

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