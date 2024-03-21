理想汽车下调季度交付量预期为76000至78000辆

站长之家（ChinaZ.com）3月21日 消息:理想汽车更新了其2024年第一季度交付量的预期。受销售订单不及预期的影响，该公司目前预计，该季度车辆交付量将在76，000至78，000辆之间。这一预期调整，相较于此前发布的100，000至103，000辆的交付量预期有所下调。

理想汽车董事长兼CEO李想对此次交付量预期调整进行了解读，他深入剖析了公司在3月间遭遇的两大主要问题，并提出了相应的解决方案。

首先，是关于理想MEGA的节奏问题。李想坦诚地指出，公司在经营过程中出现了战略误判，错误地将理想MEGA的“从0到1”阶段（即商业验证期）当作了“从1到10”阶段(即高速发展期)来运营。他强调，理想MEGA和高压纯电技术，如同理想ONE和增程电动技术一样，需要经历一个扎实的初始成长阶段。因此，公司决定调整策略，以更加耐心和细致的态度，按照“从0到1”的节奏来推进理想MEGA的经营。公司将聚焦核心用户群体，特别是在高端纯电消费能力较强的城市进行深入拓展。待理想MEGA有效完成初始阶段的验证和发展后，再逐步向更多城市和更广泛的用户群体推广。

其次，是关于过分关注销量和竞争的问题。李想表示，公司过去过于追求销量和市场竞争，导致原本擅长的用户价值和经营效率受到严重影响。为了扭转这一局面，公司决定降低对销量的过度预期，回归健康的增长轨道。他强调，公司应更加关注用户需求而非单纯的竞争，回归提升用户价值和经营效率的核心竞争力。

李想最后表示，虽然面临挑战，但公司有信心通过调整策略、聚焦核心优势，实现长期稳健的发展。他呼吁全体员工共同努力，以用户为中心，不断提升产品和服务质量，为用户创造更大的价值。

（举报）