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今日AI：已有人抢先体验GPT-5；意念操控成真！瘫痪8年小哥秒变X教授；微软也来复刻Sora；谷歌开放Gemini1.5Pro的API支持

2024-03-21 15:27 · 稿源：站长之家

欢迎来到【今日AI】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

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📰🤖📢AI新鲜事

羡慕!已有人抢先体验GPT-5性能大飞升!

【AiBase提要:】

⭐️ OpenAI向客户提供GPT-5体验版本，红队测试进行中，夏季发布预计最快。

⭐️ 一些企业用户称最新版ChatGPT性能有质的飞跃。

⭐️ Altman透露GPT-5将有全面提升，呼吁监管机构对AI进行监管。

马斯克脑机接口创造奇迹!瘫痪8年小哥用“意念”玩游戏

【AiBase提要:】

⭐️ 患者Nolan Arbaugh能使用大脑操作光标，展示了脑机接口技术潜力。

⭐️ Neuralink技术为残疾人带来康复希望，引发公众科学界关注。

⭐️ Neuralink的技术被赞誉为人类史上不可思议的技术演示之一，为未来医疗科技开辟新可能性。

谷歌向开发人员提供Gemini1.5Pro的API支持

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【AiBase提要:】

⭐ 开发人员现在可以在AI Studio UI中试用Gemini1.5Pro。

⭐ Gemini1.5Pro的API支持提供更多灵活性和功能，帮助开发新的应用程序和服务。

⭐ Google希望看到更多基于Gemini1.5Pro的创新产品和解决方案诞生。

申请地址:https://aistudio.google.com/app/prompts/new_chat

百度智能云发布ERNIE Speed、Lite、Tiny3款轻量级大模型

【AiBase提要:】

⭐ 百度智能云发布了三款轻量级大模型，ERNIE Speed、Lite和Tiny，降低参数量，适合特定应用场景。

⭐ ERNIE Speed适合精调，可搭载低算力AI加速卡，满足低成本低延迟需求。

⭐ 百度还推出了垂直场景大模型ERNIE Character和ERNIE Functions，提高企业知识管理效率。

🤖📱💼AI应用

复刻Sora?微软推视频生成软件Mora 可生成12秒视频

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【AiBase提要：】

🤖 支持文字转视频，图片转视频以及扩展已生成的视频

📹 还可以进行视频到视频的编辑、串联视频片段，生成丰富视频效果。

✂️ 目前支持生成 1024*576 分辨率的 12 秒视频，目前只公布了论文

论文地址:https://arxiv.org/html/2403.13248v1

知乎发布AI搜索功能 答案来源社区专业创作者

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【AiBase提要:】

🔍 功能集搜索、实时问答和追问于一体

🔍 答案来自社区专业创作者，高可信赖度

🔍 用户可输入问题获取深入有价值信息

告别复杂工作流!北大发布新视频转视频项目FRESCO 还支持转化部分区域

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【AiBase提要:】

⭐ 可将视频转换成不同风格的视频，简化视频处理工作流程

⭐ 还可以只转换视频的某一部分

⭐ FRESCO项目代码已开源，为视频处理工作者带来便利

项目地址:https://top.aibase.com/tool/fresco

Freepik推出Reimagine AI 支持无限滚动实时生成图像

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【AiBase提要:】

⭐️ 上传参考图片，自动生成提示词，无需手动输入文字

⭐️ 支持边滚动窗口边生成图像，增强用户体验。

⭐️ 提供调整提示词功能，用户可以根据自己的需求对图片细节进行修改。

体验地址:https://top.aibase.com/tool/freepik-reimagine

更多精选工具合集:https://qqi2gjmnk4.feishu.cn/wiki/SkLmwmNwfiQzeBkjvNkc2CBFn5g

首个ChatGPT版网站开发平台dora AI上线，输入文本3分钟生成一个网站

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【AiBase提要:】

⭐ dora AI全面开启公测，用户通过文本提示快速开发网站，平均3分钟一站点。

⭐ 与传统模版不同，每个页面根据用户文本提示生成，可视化编辑操作简单高效。

⭐ dora AI提供免费试用，用户通过文本提示快速创建商务、科技、营销等多种类型网站。

体验地址:https://top.aibase.com/tool/dora-ai

图片转绘工具img2img-turbo 支持线稿转图像，白天转黑夜等

image.png

【AiBase提要:】

⭐️ 快速转换:将图片转换成完全不同风格的另一张图片。

⭐️ 适用性广:处理有无直接对应关系的图片。

⭐️ 多样化输出:可生成同一输入图片多种不同风格的输出图片。

项目地址:https://top.aibase.com/tool/img2img-turbo

————————

今日Midjourney提示词:猫咪时装秀（2种服装风格）

猫咪秀，2种风格.jpg

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

英伦风西装：semi robot scottish fold cat wearing British style suit， sunglasses， Jade bead necklace， minimal photography， pastel colors， blue background --ar3:4--v6.0

风衣：semi robot scottish fold cat wearing Fashion trench coat， sunglasses， Golden Buddha Necklace， minimal photography， pastel colors， blue background --ar3:4--v6.0

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