今日AI：已有人抢先体验GPT-5；意念操控成真！瘫痪8年小哥秒变X教授；微软也来复刻Sora；谷歌开放Gemini1.5Pro的API支持

Google发布了Gemini1.5Pro模型的技术报告，报告介绍了Gemini1.5Pro的模型架构、训练数据与基础设施、长文本评测和通用能力评测。Gemini1.5Pro是一个高效能的多模态混合专家模型，可以处理和分析来自数百万Token的信息，包括长篇文档和数小时的视频和音频内容。Gemini1.5Pro在处理跨多种媒体格式的长篇信息时表现出色，不仅在技术性能上超越了前代产品展现出了惊人的翻译能力，为多模态混合专家模型的发展开辟了新的可能性。