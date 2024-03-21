今日AI：已有人抢先体验GPT-5；意念操控成真！瘫痪8年小哥秒变X教授；微软也来复刻Sora；谷歌开放Gemini1.5Pro的API支持

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📰🤖📢AI新鲜事
羡慕!已有人抢先体验GPT-5性能大飞升!
【AiBase提要:】
⭐️ OpenAI向客户提供GPT-5体验版本，红队测试进行中，夏季发布预计最快。
⭐️ 一些企业用户称最新版ChatGPT性能有质的飞跃。
⭐️ Altman透露GPT-5将有全面提升，呼吁监管机构对AI进行监管。
马斯克脑机接口创造奇迹!瘫痪8年小哥用“意念”玩游戏
【AiBase提要:】
⭐️ 患者Nolan Arbaugh能使用大脑操作光标，展示了脑机接口技术潜力。
⭐️ Neuralink技术为残疾人带来康复希望，引发公众科学界关注。
⭐️ Neuralink的技术被赞誉为人类史上不可思议的技术演示之一，为未来医疗科技开辟新可能性。
谷歌向开发人员提供Gemini1.5Pro的API支持
【AiBase提要:】
⭐ 开发人员现在可以在AI Studio UI中试用Gemini1.5Pro。
⭐ Gemini1.5Pro的API支持提供更多灵活性和功能，帮助开发新的应用程序和服务。
⭐ Google希望看到更多基于Gemini1.5Pro的创新产品和解决方案诞生。
百度智能云发布ERNIE Speed、Lite、Tiny3款轻量级大模型
【AiBase提要:】
⭐ 百度智能云发布了三款轻量级大模型，ERNIE Speed、Lite和Tiny，降低参数量，适合特定应用场景。
⭐ ERNIE Speed适合精调，可搭载低算力AI加速卡，满足低成本低延迟需求。
⭐ 百度还推出了垂直场景大模型ERNIE Character和ERNIE Functions，提高企业知识管理效率。
🤖📱💼AI应用
复刻Sora?微软推视频生成软件Mora 可生成12秒视频
【AiBase提要：】
🤖 支持文字转视频，图片转视频以及扩展已生成的视频
📹 还可以进行视频到视频的编辑、串联视频片段，生成丰富视频效果。
✂️ 目前支持生成 1024*576 分辨率的 12 秒视频，目前只公布了论文
论文地址:https://arxiv.org/html/2403.13248v1
知乎发布AI搜索功能 答案来源社区专业创作者
【AiBase提要:】
🔍 功能集搜索、实时问答和追问于一体
🔍 答案来自社区专业创作者，高可信赖度
🔍 用户可输入问题获取深入有价值信息
告别复杂工作流!北大发布新视频转视频项目FRESCO 还支持转化部分区域
【AiBase提要:】
⭐ 可将视频转换成不同风格的视频，简化视频处理工作流程
⭐ 还可以只转换视频的某一部分
⭐ FRESCO项目代码已开源，为视频处理工作者带来便利
Freepik推出Reimagine AI 支持无限滚动实时生成图像
【AiBase提要:】
⭐️ 上传参考图片，自动生成提示词，无需手动输入文字
⭐️ 支持边滚动窗口边生成图像，增强用户体验。
⭐️ 提供调整提示词功能，用户可以根据自己的需求对图片细节进行修改。
体验地址:https://top.aibase.com/tool/freepik-reimagine
更多精选工具合集:https://qqi2gjmnk4.feishu.cn/wiki/SkLmwmNwfiQzeBkjvNkc2CBFn5g
首个ChatGPT版网站开发平台dora AI上线，输入文本3分钟生成一个网站
【AiBase提要:】
⭐ dora AI全面开启公测，用户通过文本提示快速开发网站，平均3分钟一站点。
⭐ 与传统模版不同，每个页面根据用户文本提示生成，可视化编辑操作简单高效。
⭐ dora AI提供免费试用，用户通过文本提示快速创建商务、科技、营销等多种类型网站。
图片转绘工具img2img-turbo 支持线稿转图像，白天转黑夜等
【AiBase提要:】
⭐️ 快速转换:将图片转换成完全不同风格的另一张图片。
⭐️ 适用性广:处理有无直接对应关系的图片。
⭐️ 多样化输出:可生成同一输入图片多种不同风格的输出图片。
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今日Midjourney提示词:猫咪时装秀（2种服装风格）
图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney
英伦风西装：semi robot scottish fold cat wearing British style suit， sunglasses， Jade bead necklace， minimal photography， pastel colors， blue background --ar3:4--v6.0
风衣：semi robot scottish fold cat wearing Fashion trench coat， sunglasses， Golden Buddha Necklace， minimal photography， pastel colors， blue background --ar3:4--v6.0
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