小米Civi 4Pro正式发布：售价 2999 元起 首发骁龙 8s Gen3

站长之家(ChinaZ.com) 3月21日 消息:今日，小米全新Civi 4Pro手机正式发布，定于3月26日全面开售。

在设计上，小米Civi4Pro采用了前后四微曲的独特设计，提供春野绿、柔雾粉、微风蓝、星空黑四种时尚配色。其“绮彩鎏光”工艺经过16道复杂工序打磨而成，双生双色设计更是别具一格，使整机厚度仅为7.45mm，重量轻至179.3g，为用户带来极致的握持体验。

在显示技术上，小米Civi4Pro同样不遗余力。它采用了与高端旗舰同款的“全等深微曲屏”，配备6.55英寸1.5K专业原色屏，新一代C8发光材料使其拥有3000nit的超高峰值亮度，边框宽度仅为1.45mm，为用户带来沉浸式的视觉享受。

性能方面，小米Civi4Pro首发搭载第三代骁龙8s旗舰平台，其4184mm²超大环形冷泵设计确保了出色的散热性能。在《原神》游戏的30分钟实测中，它几乎能够保持满帧运行，展现了强大的游戏性能。

在摄影方面，小米Civi4Pro同样表现出色。其AI大模型计算摄影能力得到了大幅提升，新机模型参数量是上代的200%，累加运算量是上代的277%，人像连拍速度更是提升了69%，让拍照变得更加轻松快捷。

此外，小米Civi4Pro在AIGC方面也有不俗的表现。它支持实时字幕+AI摘要、AI输入助手、AI写真、AI扩图、AI消除、AI相册搜索等多项功能，为用户提供了更加丰富多样的智能体验。

价格如下:

12+256GB 版本定价为2999元

16+512GB 版本定价为3299元

16+1TB 版本定价为3599元

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