Manga-Image-Translator：一键翻译漫画或图片中的文字

站长之家（ChinaZ.com）3月21日 消息:近日，一款名为Manga-Image-Translator的开源工具引起了广泛关注。这款工具专门用于翻译漫画或图片中的文字，利用高效的OCR和AI翻译技术，它能够自动识别和翻译任何图片中的文字，并支持多种语言。

项目地址:https://top.aibase.com/tool/image-manga-translator

Manga-Image-Translator的主要功能如下:

自动翻译图片中的文本:使用先进的OCR技术自动识别图片或漫画中的文字，并将其翻译成用户指定的语言。这意味着用户可以方便地阅读其他语言的漫画或图片中的文字，无需手动输入翻译。

支持多种语言:虽然最初设计是为了翻译日语文本，但Manga-Image-Translator也支持中文、英文、韩文等多种语言的翻译，满足不同用户的需求。这使得该工具在全球范围内具有广泛的适用性。

文本修复与上色:在移除原始文本后，Manga-Image-Translator能够对相应区域进行修复和上色，保持图片的整体美观。这意味着翻译后的图片不会出现空白或不协调的区域，仍然具有良好的视觉效果。

文本渲染:翻译完成的文本不仅仅是以简单文本形式呈现，还会根据原图的风格进行渲染，使翻译后的文本自然融入图片中。这为用户提供了更加自然、和谐的阅读体验。

支持命令行界面（CLI）和Web界面:用户可以通过命令行界面批量处理图片翻译任务，或者通过Web界面进行单个图片的翻译和预览。这为不同用户提供了灵活的操作方式，满足了不同场景下的需求。