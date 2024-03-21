外媒：OpenAI已向客户提供GPT-5体验版，夏季或将正式推出

站长之家（ChinaZ.com）3月21日 消息:据外媒披露，OpenAI已向客户提供了GPT-5的体验版本，目前正处于红队测试阶段，预计最快今年夏季将正式发布。一些企业用户已有幸体验到了最新版的ChatGPT，他们对其性能给予了高度评价，称其具有质的飞跃。据报道，OpenAI展示了新模型如何根据客户公司的特殊需求和数据进行工作，同时还透露了一些未公开的功能，包括调用OpenAI正在开发的AI智能体来自主完成任务的能力。

目前，OpenAI尚未确定GPT-5的具体发布日期，这意味着项目进度可能会有所变化。知情人士透露，OpenAI仍在对GPT-5进行训练，训练完成后将进行内部安全测试，并进一步接受红队测试，以发现潜在的安全问题。安全测试的完成时间尚不确定，因此发布计划也无法完全确定。

GPT-5的重要性不言而喻。一方面，由于ChatGPT已经吸引了大量用户，如果安全性出现问题，OpenAI可能会面临舆论压力。另一方面，To B业务是OpenAI的主要收入来源，定制化的ChatGPT可以显著增强各企业的业务能力和效率。GPT-5的发布也将解决了GPT-4发布后用户抱怨的问题，为企业用户提供更稳定的服务和更好的体验。

Altman在Fridman的播客中提到了关于GPT-5的许多细节。他表示，OpenAI将在未来几年内推出许多新产品，而在GPT-5推出之前，还将有其他重要产品发布。他认为GPT-5是一个全面更好的模型，各方面的改进都会导致更好的结果。此外，他呼吁监管机构监管AI，强调需要一个强健的治理体系来应对AGI的出现，因为他认为没有任何个人或公司有能力控制AGI。

Altman认为在AGI出现后，没有任何个人或公司有能力控制它。他强调了监管的重要性，并呼吁建立起一个强健的治理体系来确保AI的安全和可控性。

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