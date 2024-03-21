百万年薪、上不封顶…各大科技公司争抢科研型应届毕业生

站长之家(ChinaZ.com) 3月21日 消息:近日，各互联网、科技企业纷纷启动2024年春季校园招聘。在生成式AI一路狂飙的时代浪潮下，人工智能、计算机领域的顶尖毕业生，成为各企业热烈竞逐的对象。

华为“天才少年计划”、蚂蚁集团“蚂蚁星”、腾讯“技术大咖”、阿里巴巴“阿里星”、百度“AIDU计划”、美团“北斗计划”，均是为了网罗前沿科技顶尖人才而设。

这些企业招揽的“顶尖人才”可谓百里挑一:他们基本都是海内外名校的应届博士生，获得过顶尖科研成果，在国际顶级会议和期刊发表过论文，在国际大学生程序设计竞赛（ICPC）等重要国际竞赛中拿过奖。

蚂蚁集团招聘专家祝嘉宾告诉记者，“蚂蚁星”的岗位主要集中在蚂蚁技术研究院、AI创新研发部门NextEvo，从事大模型、视觉认知、智能引擎、智能安全等前沿AI技术的研究和研发。

为了签下这些顶尖人才，各家大厂使尽浑身解数“抢人”。年度薪资包100万是普遍的“起步价”，华为为“天才少年”提供的年薪最高达200万。腾讯、阿里则表示，“技术大咖”和“阿里星”的待遇“上不封顶”。蚂蚁集团为了“锁人”，还为确认接offer的“蚂蚁星”一次性提供几万到几十万元不等的“签约费”。

华为招募“天才少年”海报截屏

这些一毕业就年薪百万的年轻人，用时间证明了他们的价值。2019年入职华为的“天才少年”钟钊博士毕业于中科院，他与团队将AutoML技术应用于数千万台华为手机，实现AutoML的大规模商用;还研发端到端像素级AutoML流水线，将视频摄影圆型算法的复杂度降低百倍。

2016年入职蚂蚁集团的“蚂蚁星”张志强毕业于北京邮电大学，深耕知识图谱和图学习领域，他与团队联合清华、北邮等高校研发了首个万亿规模的工业图学习系统，并将其应用于金融风控、财富管理、人脸支付等上百个场景，服务了数亿支付宝用户，也因此斩获吴文俊人工智能科技进步一等奖（2020），以及电子学会科技进步一等奖(2022)。最近，他与团队又投入到千亿级语言大模型基座研发的技术攻坚上。

2024年蚂蚁春招岗位中，技术岗占比80%，聚焦AI算法、AI工程以及数据处理等生成式人工智能关键领域，祝嘉宾向记者表示，蚂蚁招募“蚂蚁星”没有人数上限，“期待更多科研新星加盟，助力蚂蚁AI自研能力获得持续性的突破”。

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