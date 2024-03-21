百度智能云千帆AppBuilder AI原生应用开发平台升级

站长之家(ChinaZ.com) 3月21日 消息:今日，百度智能云召开了千帆产品发布会，宣布千帆平台迎来多项重磅升级。在此次发布会上，百度副总裁谢广军分享了千帆大模型平台一周年来的辉煌成绩，累计服务超过8万家企业用户，助力企业用户精调1.3万个大模型，并开发出超过16万个应用。

值得关注的是，千帆AppBuilder AI原生应用开发平台也迎来了全新升级，其支持的组件工具数量扩展至55款，极大地提升了开发者的工作效率。现在，开发者们能够更为迅速地搭建AI Agent，甚至不到一分钟即可完成应用开发，为AI应用的快速落地提供了有力支持。

此外，百度还全新发布了向量数据库VDB1.0。这款数据库产品在性能上相比同类开源产品有着显著优势，最高性能甚至能够达到开源向量数据库的10倍以上，成功解决了毫秒级的向量搜索任务，为大规模数据处理和高效搜索提供了新的解决方案。

谢广军进一步指出，千帆平台自发布以来，一直保持高速增长态势。与去年12月相比，千帆的日均调用量季度环比增长了97%，几乎翻了一番。同时，千帆平台服务的客户数也成功突破了8万，最近一个月内更是新增了近1万客户。这些数据充分显示了大模型技术的强劲发展势头，预示着2024年将成为国内大模型产业应用全面爆发的元年。

回顾过去一年，大模型技术取得了飞速的发展。通过模型架构的不断改进、训练算法的持续优化等，大模型的效率和性能均有了显著提升。与此同时，行业应用场景也日趋成熟，企业和个人用户对智能化、个性化服务的需求日益增强。在这样的背景下，百度智能云千帆平台的升级和新产品发布无疑为市场注入了新的活力，有望引领大模型产业走向更为广阔的发展前景。

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