ChatGPT版网站开发平台dora AI上线，输入文本3分钟生成一个网站

要点: 1、首个生成式 AI 网站开发平台 dora AI 全面开启公测，用户通过文本提示快速开发网站，平均3分钟一站点。 2、dora AI 与传统模版不同，每个页面根据用户文本提示生成，可视化编辑操作简单高效。 3、dora AI 提供免费试用，用户通过文本提示快速创建商务、科技、营销等多种类型网站。

站长之家（ChinaZ.com）3月21日 消息:首个生成式 AI 网站开发平台 dora AI 正式开启公测，用户可以通过文本提示快速开发多种类型网站，平均仅需3分钟一站点。与传统模版网站不同，dora AI 根据用户提供的文本生成页面，支持可视化编辑操作，使网站开发变得简单高效。用户只需登录 dora AI 网站，输入文本提示词，即可生成符合需求的网站视觉风格。

用户还可以选择系统随机生成提示词或自行输入，让 AI 按需创建网站。通过 dora AI，用户可以创建商务、科技、营销等多种类型网站，快速满足不同领域的需求。

体验地址:https://top.aibase.com/tool/dora-ai

用户在 dora AI 平台登录后，系统会赠送120积分，足够开发一个网站。通过输入提示词，用户可以定制网站风格，例如赛博朋克2077风格，AI 会根据提示生成对应的网站。

用户还可以编辑网站的 title、文字描述、多平台适配等功能。通过简单的操作，用户可以轻松完成网站的创建和编辑，无需编写任何代码。dora AI 还提供免费试用服务，用户可以直接体验并创建自己的网站。

用户可以通过 dora AI 快速生成网站，并进行详细编辑，包括更改文字内容、背景图片替换、多平台适配等操作。用户只需双击文本区域即可修改内容，点击 bglmg 即可更换背景图片，点击适配按钮即可进行多平台适配。编辑完成后，用户可以点击发布按钮将网站发布，但该功能需要开通会员。

未来，dora AI 还将推出更多高级功能，如文本生成高级动画、图像再生等，帮助用户快速开发功能强大的网站。

dora AI 的推出为用户提供了一个快速、简单的网站开发平台，用户只需使用文本提示即可创建符合需求的网站。平均3分钟一站点的开发速度，让用户可以更加高效地进行网站创建和编辑。

通过 dora AI，用户可以轻松打造各种类型的网站，满足不同领域的需求。欢迎用户尝试 dora AI，体验 AI 带来的快捷网站开发方式。

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