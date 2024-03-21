图片转绘工具img2img-turbo 支持线稿转图像，白天转黑夜等

还记得DragGAN吗?这是一种可以拖动锚点进行图像编辑的技术，但当时代码发布后，由于生成速度慢，且不能自定义外部图片，逐渐被人们淡忘。一种新的技术StableDrag出现了，它是基于Diffusion模型的，也能完成类似的拖动锚点编辑图片的功能。通过在DragBench上进行广泛的定性实验和定量评估，证明了这两种模型能够实现更稳定的拖动性能。