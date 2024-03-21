图片转绘工具img2img-turbo 支持线稿转图像，白天转黑夜等

站长之家（ChinaZ.com）3月21日 消息:img2img-turbo是一款新推出的图像到图像翻译模型，其强大的功能和高效的性能使其在图像处理领域引起了广泛的关注。这款模型的主要特点是能够快速、准确地将一张图片转换成另一张风格或特征完全不同的图片，就像是一个高效的图片翻译器，能够迅速把一种视觉场景“翻译”成另一种视觉场景。
项目地址：https://top.aibase.com/tool/img2img-turbo
img2img-turbo的主要功能包括:
快速转换:这款模型可以迅速地把一张图片转换成具有完全不同风格或背景的另一张图片，例如，它可以将白天的照片转换成夜晚的样子，或者将晴朗的图片转换成下雨的场景。
适用性广:无论是有直接对应关系的图片，还是没有直接对应关系的图片，img2img-turbo都能处理。这意味着，只要提供一张图片，该模型就能找出与之对应的另一张图片，无论这两张图片是否有明确的对应关系。
多样化输出:对于同一张输入图片，img2img-turbo可以通过调整一些设置，生成多种不同风格的输出图片。这就像可以从同一张草图中创造出多种不同风格的彩色图片。
保留图片特征:在进行图片转换的过程中，img2img-turbo能够尽可能地保留原图片的重要特征和细节，比如建筑的轮廓、街道的标志等，这使得转换后的图片看起来既自然又真实。
总的来说，img2img-turbo是一款功能强大、使用方便的图像处理工具，它的出现无疑为图像处理领域带来了新的可能性。
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