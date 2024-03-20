库克盛赞叠纸游戏：展现iPhone芯片强大性能

站长之家(ChinaZ.com) 3月20日 消息:今日，苹果CEO库克亲临上海，与知名演员郑恺共同游览了著名的外滩风光，并一同品尝了地道的汤包，享受了一段难忘的上海时光。

在繁忙的行程中，库克特意安排时间拜访了叠纸游戏公司，对这家在业内颇具影响力的游戏公司表示了浓厚的兴趣。

库克对叠纸游戏的赞誉之情溢于言表。他特别提到了叠纸游戏旗下的暖暖-Nikki系列和恋与系列，这些作品在AppStore上备受欢迎，深受玩家们的喜爱。库克表示，叠纸游戏的创作者们以精湛的技艺和创新的思维，打造出了一系列令人陶醉的游戏体验。

库克进一步强调，叠纸游戏所展现出的精美画面和流畅体验，充分彰显了iPhone与iPad所搭载的Apple芯片的强大性能。这些游戏不仅在视觉上令人震撼，更在操作上流畅无比，为玩家们带来了前所未有的游戏体验。

在拜访过程中，库克还感谢了叠纸游戏团队与他分享了创业的精彩故事，以及将游戏引入Mac和Apple Vision Pro的宏伟计划。他表示，叠纸游戏不仅在游戏创作上有着出色的表现，更在拓展游戏生态、推动技术创新方面展现出了前瞻性的视野和实力。

据了解，叠纸游戏凭借其在游戏开发领域的深厚积累和创新精神，成功打造了暖暖系列和恋与系列等多款知名游戏作品，如《闪耀暖暖》和《恋与制作人》等。这些游戏作品不仅在国内市场取得了优异的成绩，更在全球范围内赢得了广大玩家的喜爱和认可。

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