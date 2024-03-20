首页 > 业界 > 关键词  > 苹果CEO库克最新资讯  > 正文

库克盛赞叠纸游戏：展现iPhone芯片强大性能

2024-03-20 17:49 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 3月20日 消息:今日，苹果CEO库克亲临上海，与知名演员郑恺共同游览了著名的外滩风光，并一同品尝了地道的汤包，享受了一段难忘的上海时光。

在繁忙的行程中，库克特意安排时间拜访了叠纸游戏公司，对这家在业内颇具影响力的游戏公司表示了浓厚的兴趣。

库克盛赞叠纸游戏：展现iPhone、iPad苹果芯片强大性能

库克对叠纸游戏的赞誉之情溢于言表。他特别提到了叠纸游戏旗下的暖暖-Nikki系列和恋与系列，这些作品在AppStore上备受欢迎，深受玩家们的喜爱。库克表示，叠纸游戏的创作者们以精湛的技艺和创新的思维，打造出了一系列令人陶醉的游戏体验

库克进一步强调，叠纸游戏所展现出的精美画面和流畅体验，充分彰显了iPhone与iPad所搭载的Apple芯片的强大性能。这些游戏不仅在视觉上令人震撼，更在操作上流畅无比，为玩家们带来了前所未有的游戏体验。

在拜访过程中，库克还感谢了叠纸游戏团队与他分享了创业的精彩故事，以及将游戏引入Mac和Apple Vision Pro的宏伟计划。他表示，叠纸游戏不仅在游戏创作上有着出色的表现，更在拓展游戏生态、推动技术创新方面展现出了前瞻性的视野和实力。

据了解，叠纸游戏凭借其在游戏开发领域的深厚积累和创新精神，成功打造了暖暖系列和恋与系列等多款知名游戏作品，如《闪耀暖暖》和《恋与制作人》等。这些游戏作品不仅在国内市场取得了优异的成绩，更在全球范围内赢得了广大玩家的喜爱和认可。

举报

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • VideoSora:将文本和语音转换成高质量视频的多媒体平台

    VideoSora是一个突破性的多媒体平台,旨在为博主和播客创作者提供支持。凭借先进技术,可将书面文字和口语声音转化为引人入胜的高质量视频。无论您是经验丰富的内容制作者还是新手,我们的工具都可提供轻松的解决方案,将博客和播客转变为视觉杰作。通过"参与更多、接触更多"来拥抱视频博客和播客的力量。

    视频创作 博客视频化 播客视频化

  • SV3D Online:稳定的在线3D视频合成

    SV3D Online是一款稳定的在线3D视频合成工具，能够将单个图像转化为引人入胜的3D视角和网格。

    图像 视频 3D

  • Searchable:使你的图像具有可搜索性

    Searchable是一款让图像具有可搜索性的工具。它的主要功能是通过OCR技术从图像中提取文本信息,并建立索引,使用户可以根据图像内容进行文本搜索和语义搜索。该产品的优势在于支持多种语言OCR、可自定义搜索范围等。它面向设计师、开发者等有图像搜索需求的用户群体,提供免费试用和付费服务。

    OCR 图像搜索 文字识别

  • AI Calorie Calculator:利用AI技术识别食物图像并生成卡路里统计数据

    AI卡路里计算器是一款利用人工智能技术识别食物图像并生成卡路里统计数据的在线工具,旨在帮助用户更好地管理饮食健康。主要功能包括:1.通过上传图像识别食物种类;2.计算食物热量和营养成分;3.根据用户信息推荐合理饮食方案;4.记录用户饮食习惯,分析健康状况。该工具操作简单,识别准确,为用户饮食管理提供科学依据。此外,它还可用于儿童、运动员等特殊人群的食物卡路里分析。该产品免费使用,适合各类用户群体。

    AI识别 热量计算 饮食管理

  • X-Hiring:每日最新招聘信息,使用 Google AI 提取摘要

    x-hiring 是一个网站,它每天从V2EX和电鸭社区网站抓取最新的招聘信息,并使用 Google AI 技术自动生成职位摘要。它的主要功能包括:1. 定期抓取各大招聘网站的最新职位信息;2. 使用 Google AI 分析职位描述,提取关键信息生成简明扼要的摘要;3. 展示最新职位列表及摘要,帮助用户高效获取感兴趣的职位信息。该网站免费使用,旨在为求职者节省浏览职位的时间成本,提高求职效率。

    招聘 求职 AI 摘要

  • VideoProc Converter AI:是全能影片软件

    VideoProc Converter AI是一款全能影片软件,它可运用GPU加速技术转换4K/HD影片、音频与DVD,并支持压缩、编辑、修复、录影与下载各类型影片。具有以下主要特点: 1. 支持370+种汇入格式和420+种汇出格式,可处理GoPro 5.3K 60fps/4K 120fps、DJI 4K/HDR 10-bit影片等。 2. 独家Level-3硬件加速技术,最高可达47倍加速,批量转码和编辑影片更便利。 3. AI超分辨率可将影片分辨率提升到4K画质,影片稳定和插入影格功能也由AI驱动。 4. 支持多种快速编辑功能,如粗剪、合并、裁剪画面、滤镜/特效等,为影片后制做好准备。 5. 可录制桌面、网页、摄像机等,支持子母画面和虚拟背景。 6. 支持从1000多个网站下载影片、音频、字幕等。 定位为专业级别的一站式影音处理软件。

    视频编辑 视频转换 硬件加速

  • VtripGPT:湖南省备案的旅游AI大模型

    由视旅科技开发的VtripGPT大模型通过国家网信办等主管部门的备案审核，成为湖南省两个首批通过生成式人工智能备案的大模型之一。以AI新技术为核心驱动，基于VtripGPT开发的AI用户产品，将以数字化、智能化力量给旅游行业带来颠覆性改变，为用户提供更加美妙的旅行体验。价格需咨询官方网站。

    旅游 人工智能 数字化

  • 淘宝星辰:电商及生活服务场景智能大模型

    淘宝星辰大模型是以电商和生活服务为主要适用场景。提供商品文案编写、商品商家运营、商品数据分析、市场营销策略等经营场景下的智能服务，帮助商家降本增效，为平台消费者提供生活服务推荐、商品智能搜索、商品喜好推荐、个性化商品捕捉、固定场景产品推荐等智能服务，提供全新的消费体验。具体而言，淘宝星辰大模型拥有4大能力：生成创作、知识问答、决策规划、代码能力。用户需满18岁并已实名认证方可使用。

    AI电商 大模型 智能服务

  • Stability AI Developer Platform:为媒体创作提供强大的图像服务套件

    Stability AI开发者平台现提供一套全面的API服务，包括图像生成、增强、外延画和编辑，旨在提升媒体创作的质量和效率。

    图像生成 图像增强 图像编辑

  • AnyV2V:提供一种新颖的视频到视频编辑框架，无需训练即可使用

    AnyV2V是一个创新的视频到视频编辑框架，允许用户使用任何现成的图像编辑工具编辑视频的第一帧，然后使用现有的图像到视频生成模型进行图像到视频的重建。这种方法使得各种编辑任务变得简单，包括基于提示的编辑、样式转换、主题驱动的编辑和身份操纵。

    视频编辑 无需训练 创新框架

  • Devika:一个能理解高级人类指令、进行研究和编写代码以实现给定目标的AI软件工程师

    Devika是一个先进的AI软件工程师，可以理解高级人类指令、将其分解为步骤、研究相关信息并编写代码以实现给定目标。该项目旨在提供一个能够与人类协作完成复杂编程任务的AI伙伴。

    AI软件工程师 代码生成 高级任务理解

  • Midgenie:AI视频配音与文本转视频应用

    AI视频配音与文本转视频应用是一个完美的工具，适用于内容创作者、营销人员、制作公司和企业。使用我们真实、类似人类的AI声音和动画AI角色，为您现有的视频配音，支持40种自然语言，或通过文本创作视频。快速、准确的翻译、嘴型同步功能为您提供与工作室相似的品质。定价灵活、快速、经济实惠。

    AI视频配音 文本转视频 语音合成

  • 01 Light:是一款用于家用电脑的语音界面。

    01 Light是一款语音控制界面,可以让你用语音控制家用电脑执行各种操作。它的优势是操作便捷、语音识别准确。定价暂未公布,定位是家用电脑的语音控制辅助工具。

    语音控制 人机交互 智能硬件

  • HeyGen 5.0:下一代AI视频平台,人人都可轻松制作工作室级视频。

    HeyGen 5.0是一款下一代AI视频平台。它拥有数字化虚拟人物、语音转文本和视频翻译等技术,任何人都可以轻松制作出工作室级别的高质量视频。该平台的主要特点包括:先进的AI工作室,为用户提供更多音频、元素、动画等灵活控制,轻松创建令人难忘的视频内容。大规模批量化制作个性化视频,适用于获取销售线索、欢迎新员工入职、面向学生等各种场合。站在科技前沿,为团队每个成员赋能视觉讲述能力。HeyGen 5.0致力于让每个人都能创建吸引人的视频内容,成为视觉讲述大师。

    视频制作 AI视频 个性化视频

  • gpt-prompt-engineer:一个关于GPT模型提示工程（Prompt Engineering）的资源库

    gpt-prompt-engineer是一个专注于GPT模型提示工程的资源库，旨在提供关于如何有效地与GPT模型交互、如何构造提示以引导模型生成期望输出的技巧和策略。

    GPT模型 提示工程 人工智能

  • PhotoWorks.ai:让AI为您设计完美的图片

    PhotoWorks.ai是您的个人AI图像生成器。只需描述您的图片，即可在几秒钟内获得完美的图片设计。可以生成室内设计、头像、恢复旧照片、放大图片等。请注意，生成的图片不带水印，可用于个人和商业用途。

    AI 肖像 文本转图像

  • Choony:定制AI聊天机器人生成器

    Choony是一个聊天机器人生成器，可以轻松创建、指导和部署聊天机器人到任何地方。使用我们的平台，您可以在5分钟内创建自己的聊天机器人，根据需求进行定制和品牌化。Choony支持OpenAI的GPT-3模型，可以帮助您创建智能、个性化的聊天机器人。您可以在我们的平台上测试和嵌入聊天机器人，直到满足您的需求。无需信用卡，立即开始30天免费试用。

    AI 聊天机器人 生成器

  • AI Bible Verse Studies:网站安全插件

    Wordfence是一个安全插件，用于保护WordPress网站免受恶意攻击。它提供强大的防火墙、恶意软件扫描、登录保护、实时流量监控等功能。Wordfence帮助网站管理员保护网站和用户数据的安全，定价根据网站的规模和需求而定。

    安全 防火墙 恶意软件扫描

  • CharGen:AI生成D&D角色艺术

    CharGen是专为创建AI生成的D&D角色艺术而设计的。免费创建您D&D角色的惊人数字艺术！无需提示或AI知识！

    D&D 角色艺术 AI生成

  • ragobble:将音频转换为LLM数据

    ragobble是一个利用人工智能将音频文件转换为文档的平台。通过将在线视频和音频信息转换为可向量化的RAG文档，用户可以将生成的文档应用于其LLM实例或服务器，为其模型提供最新的知识。ragobble提供了一种快速简单的方式，将视频音频转换为文档，使用户可以为模型提供最新的信息，从而可以推断出仅在几秒钟前记录的数据。

    音频转文档 AI 人工智能

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM