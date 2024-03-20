腾讯四季度营收1551.96亿元：混元大模型已在400+业务中内测

站长之家(ChinaZ.com) 3月20日 消息:腾讯控股今日公布了其截至 12 月 31 日的 2023 年第四季度及全年财报，各项数据呈现出不同的增长态势。

在第四季度，腾讯控股的营收达到了 1552 亿元，同比增长了7%。

从第四季度各业务板块的数据来看，增值服务收入为 691 亿元，较去年同期略有下滑，下降了2%。在增值服务中，国际市场游戏收入为 139 亿元，实现了1%的同比增长；本土游戏收入为 270 亿元，同比则下滑了3%；社交网络收入为 282 亿元，同比也下滑了2%。

腾讯 2023 年全年研发投入达到640. 78 亿元。腾讯混元自去年 9 月推出后，已发展成为领先的基础模型。腾讯混元功能持续拓展，包括文生图、文生视频等，目前已在内部 400 多个业务中内测，并已在腾讯会议和腾讯文档推出AI助手服务。

此外，网络广告收入在第四季度达到了 298 亿元，同比增长了21%，显示出强劲的增长势头。金融科技及企业服务业务收入也实现了15%的同比增长，达到 544 亿元。

在运营数据方面，截至 2023 年 12 月 31 日，微信及WeChat合并月活账户数达到了13. 43 亿，同比增长了2%，显示出其强大的用户基础。然而，QQ移动终端月活账户数却出现了下滑，同比下降了3%，为5. 54 亿。同时，收费增值服务注册账户数实现了6%的同比增长，达到了2. 48 亿。

值得一提的是，视频付费会员数量达到了1. 17 亿，音乐付费会员数量也达到了1. 07 亿，这两项数据均显示出腾讯在内容付费领域的持续领先地位。

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