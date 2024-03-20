快手 2023 年营收 1134.7 亿元 同比增长 20.5%

站长之家(ChinaZ.com) 3月20日 消息:3月20日，快手科技正式公布了其2023年第四季度及全年业绩报告，数据亮眼，令人瞩目。

首先，从盈利层面来看，快手全年经调整净利润和期内利润均实现了扭亏为盈的壮举，并且其表现远超预期，经调整净利润更是首次突破百亿大关，达到102.7亿元，标志着快手已迈入全面盈利的新时代。

在用户规模上，快手也取得了稳健的增长。第四季度平均月活跃用户数量同比增长9.4%，达到了7.00亿的规模;同时，平均日活跃用户数量也实现了4.5%的同比增长，达到了3.83亿。这充分展示了快手平台社交互动与信任氛围的日益加强。

在营收方面，快手的表现同样出色。全年总收入同比增长20.5%，达到了1134.7亿元。其中，线上营销服务、直播和其他服务（含电商）对年收入的贡献占比分别为53.1%、34.4%和12.5%。值得一提的是，快手在海外市场也取得了显著的进展，聚焦巴西、印尼等核心区域，收入同比增长近3倍。

电商业务更是成为快手的一大亮点。全年电商GMV首次突破万亿规模，达到1.18万亿元，持续获取市场份额。第四季度电商GMV更是创下单季度新高，同比增长29.3%，达到了4039亿元。同时，电商月付费用户平均数也再创新高，突破1.3亿。

作为营收增长的重要引擎，线上营销服务收入也创下了历史新高。年收入同比增长23%，达到了603亿元。其中，源自电商商家的线上营销服务收入也实现了持续健康的增长。

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