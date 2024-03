今日AI：suno v3模型要抢歌手饭碗？字节发布AnimateDiff-Lightning模型；谷歌发布Vlogger视频模型；博主用AI做长篇漫画上架腾讯

欢迎来到【今日AI】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南,每天我们为你呈现AI领域的热点内容,聚焦开发者,助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

🤖📱💼AI应用

歌手也要失业了?suno v3模型即将推出 人人皆可创作音乐

【AiBase提要:】 ⭐️ Suno AI宣布即将推出v3模型,具备惊人的创作能力。 ⭐️ 能根据用户输入的文本提示生成专业水准的音乐,包括歌词和逼真人声 ⭐️ Suno AI 创始人设想大众化音乐创作,让十亿人每月支付10美元来创作歌曲 官网地址:https://top.aibase.com/tool/suno-ai

字节发布AnimateDiff-Lightning模型4步推理就能生成高质量视频

【AiBase提要:】 ⭐️ 只需要4-8步的推理就能生成高质量视频 ⭐️ 搭配Contorlnet和Comfyui工作流,效率更高 ⭐️ 包含1步、2步、4步和8步提炼模型,提供更多选择 模型下载地址:https://top.aibase.com/tool/animatediff-lightning 论文地址:https://arxiv.org/html/2403.12706v1

谷歌发布 “Vlogger” 视频模型框架:单张图片生成10秒视频

【AiBase提要:】 🎥 基于扩散模型的Vlogger可通过图片和录音生成本人演讲视频 🌐 Vlogger具备多样性和自然性,适用于视频编辑和翻译等领域 🚀 尽管存在画质和口型问题,Vlogger发布引起广泛关注和讨论 产品入口:https://top.aibase.com/tool/vlogger

Stability AI推Stable Video3D(SV3D)传图可生成3D视频

【AiBase提要:】 💡 Stable Video3D是用于生成3D视频的gen AI工具。 💡 SV3D能从单个输入图像创建和转换多视角3D网格。 💡 SV3D提供两种变体,用于特定使用案例,满足不同需求。 体验入口:https://top.aibase.com/tool/stable-video-3d

Leonardo Ai推新功能Transparency 一键生成高质量透明PNG图像

【AiBase提要:】 ⭐ 可用于生成真正本地透明PNG图像 ⭐ 功能不仅限于背景移除,它还支持干净边缘的图像扩散。 ⭐ 抠图后轻松放入任意背景,可用于制作贴纸、T恤设计和视频游戏素材 产品入口:https://top.aibase.com/tool/leonardo-ai-transparency

Adobe将Firefly生成式AI功能整合到Substance3D工作流程中

【AiBase提要:】 ⭐ Substance3D新增生成逼真或风格化纹理功能。 ⭐ 更新的Sampler和Stager版本将于3月18日发布。 ⭐ 更新提供更快构思、创意自由和更少时间成本生成纹理和环境能力。

APISR:超强动漫图片高清放大器 动漫爱好者的福音!

📰🤖📢AI新鲜事

博主用AI做长篇漫画连载 还上架腾讯漫画和快看漫画

360发布AI实战应用安全大模型3.0

【AiBase提要:】 🚀 首个国内安全行业AI实战大模型。 💡 以技术、能力、应用三层构建完善体系。 ⚡️ 全面赋能360全线产品矩阵,提升安全工作效率。

Sam Altman表示不知道GPT-5发布时间 避谈Q*问题

【AiBase提要:】 🤖 OpenAI将推出一款令人惊叹的大模型,准备发布一系列产品为GPT-5做准备。 🤖 神秘项目Q*存在,但内容仍是谜,只是时间问题。 🤖 Sora在理解物理世界方面有突破,但需持续优化。

AI第一波红利,美图吃到了

【AiBase提要:】 ⭐ 美图2023年业绩大幅增长,净利润同比增长233.2%。 ⭐ 美图利用错位竞争战略,美图设计室傻瓜式操作“俘获”AI 新手 ⭐ 美图在 AI 产品开发上投入大手笔,研发费用率持续降低。

与DeepMind联合打造!AI足球教练上岗利物浦 射门机会提高13%

【AiBase提要:】 🤖 利物浦与DeepMind合作,利用AI提高射门机会13% 📊 TacticAI通过图神经网络与几何深度学习优化角球战术 ⚽ AI技术将改变足球比赛战术,提高比赛效率 论文地址:https://www.nature.com/articles/s41467-024-45965-x

AI动漫IP翻唱音乐火爆全网 比奇堡乐团一首AI歌曲赞藏数超40万

【AiBase提要:】 ⭐ 动漫人物Chiikawa和海绵宝宝翻唱音乐在抖音、小红书等平台爆火 ⭐ 小红书博主“比奇堡乐团”一首AI歌曲赞藏数超40万 ⭐ 小红书博主“Marina”让乙女游戏中的角色“祁煜”翻唱了一首rapper,获赞数超1万

B站UP主9天用Runway搞出《海贼王》真人版电影 视频播放近百万

【AiBase提要:】 ⭐️ B站UP主9天使用Runway制作出《海贼王》真人版电影预告片,播放量接近百万。 ⭐️ 视频展示了高度还原的AI角色和场景,获得观众高度认可和好评。 ⭐️ 随着AI工具的发展,越来越多网友开始创作出自己的电影级大片。

脱单模拟挑战器网络爆火 网友怒了:我连AI都攻略不了

AI明星剧情号在YouTube爆火 猛男巨石强森也会耍赖哭泣

【AiBase提要:】 🌟 利用AI明星制作原创剧情视频,吸引网友关注。 🌟 视频展现AI版巨石强森和施瓦辛格的娇气一面。 🌟 视频制作利用ChatGPT生成脚本,Dall·E3生成画面。

今日Midjourney提示词:龙与女孩儿童写真

图源备注:图片由AI生成,图片授权服务商Midjourney

In front of a white glass dragon, stands a Beautiful8-year-old Chinese Girl, Detailed facial details, Wearing traditional Chinese white clothing and Hanfu, facing the camera, wearing a gorgeous white silk dress, magical scenes, glass, translucent, crystal, photography, product rendering film, surrealism, glass materials, master works, God's rays, high details, ultra high definition --ar3:2--v6.0--s750

