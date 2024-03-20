与DeepMind联合打造！AI足球教练上岗利物浦 射门机会提高13%

站长之家（ChinaZ.com）3月20日 消息:利物浦与DeepMind合作，利用AI提高射门机会13%，引发了广泛关注。这项合作借助TacticAI，通过图神经网络与几何深度学习，重塑了角球战术的优化方式。TacticAI预测球员接球概率、射门机会，帮助球队制定更有效的战术。

AI 设计的高效战术与真实战术难以区分，人类专家在90% 的情况下青睐 AI 的建议。Petar Veličković表示，足球比围棋更具挑战性，因为足球是动态运动，有许多未观察到的因素影响比赛结果。

论文地址:https://www.nature.com/articles/s41467-024-45965-x

DeepMind 的 TacticAI 强在玩透角球机制，利用角球这一进攻机会来提高球队进球的可能性。2019年欧冠半决赛中，利物浦队的阿诺德利用角球快速开球打乱巴萨的防守，让梅西都感到震惊。TacticAI 预测角球传中后，准确率高达78.2%，帮助发球队员选择传球对象。进攻方利用 AI 提出的战术，将制造射门机会的概率从18% 提升到31%，而防守方的对手射门概率则从75% 降低到69%。

DeepMind 采用图神经网络、几何深度学习和条件变分自编码器等技术开发了 TacticAI。通过将每场角球的状态表示为图，利用图神经网络学习图表示中的特征，以及采用几何深度学习利用足球比赛中的对称性来提高数据效率。TacticAI 能够预测球员接球概率、射门概率以及挖掘不同角球战术之间的内在联系，从而提出针对性的战术调整建议。这项技术的潜力将扩展到其他定位球和更多战术环节，或许未来会出现一个通用的 AI 足球教练。

利物浦队是这次研究的合作对象，但尚未透露是否已经在真实比赛中使用了 AI 建议。意大利亚特兰大队情报总监看好这项技术，认为 AI 提出的建议人类也能理解。AI 足球教练的发展可能会让运动员在训练时都带上 AR 眼镜。最终，AI 技术在体育领域的应用是否增加观赏性，还有待观察。

这一技术突破可能改变足球比赛的面貌，但也引发了一些担忧，特别是关于对比赛观赏性的影响。尽管人们对AI在足球训练中的作用有所期待，但一些人担心这会让比赛失去人文情怀。

然而，这一技术的应用远不止于角球战术。未来，AI足球教练可能成为通用的战术辅助工具，涉及各种比赛环节的优化。尽管有些球迷对此持怀疑态度，但这一技术有望在提高比赛效率方面发挥重要作用。

尽管AI足球教练的未来仍有许多未知，但这一技术的出现已经引起了球员、教练以及整个足球界的广泛关注。随着技术的进一步发展，人们可以期待足球比赛在战术层面上的进一步提升，但也需要平衡技术发展与比赛观赏性之间的关系。

在AI的引领下，足球比赛的未来充满了无限可能性，但同时也需要权衡技术带来的利与弊，以确保比赛的魅力和人文情怀不会被忽视。

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